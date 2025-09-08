तीन माह बाद मिला आरओ प्लांट से फिल्टर पानी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन योजना के तहत 7 साल पहले 8 लाख 50 हजार रुपए की लागत से सुवासा पंचायत मुख्यालय पर गांव में हनुमान मंदिर परिसर पर सरकारी आरओ प्लांट लगाया था, जिसमें 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से ग्रामीणों को फिल्टर का पानी मिल रहा था। गांव में 200 से अधिक ग्रामीणों के कार्ड बने हुए थे। संवेदक का टेंडर खत्म होने के बाद में सुवासा का प्लांट तीन माह पहले बंद कर दिया गया।