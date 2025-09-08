तीन माह बाद मिला आरओ प्लांट से फिल्टर पानी

सुवासा. तालेड़ा उपखंड के सुवासा गांव में हनुमान मंदिर परिसर पर 3 माह से बंद आरओ प्लांट चालू होने से ग्रामीणों को फिल्टर पानी मिलने लगा है।
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन योजना के तहत 7 साल पहले 8 लाख 50 हजार रुपए की लागत से सुवासा पंचायत मुख्यालय पर गांव में हनुमान मंदिर परिसर पर सरकारी आरओ प्लांट लगाया था, जिसमें 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से ग्रामीणों को फिल्टर का पानी मिल रहा था। गांव में 200 से अधिक ग्रामीणों के कार्ड बने हुए थे। संवेदक का टेंडर खत्म होने के बाद में सुवासा का प्लांट तीन माह पहले बंद कर दिया गया।
ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन को अवगत कराया फिर भी प्लांट चालू नहीं हुआ। ग्रामीणों की समस्या को लेकर 5 सितंबर को राजस्थान पत्रिका में तीन माह से बंद है आरओ प्लांट शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया, जिसे पीएचईडी ने गंभीरता से लिया और सुवासा पंचायत का बंद पड़ा आरओ प्लांट को संवेदक से कहकर चालू करवा दिया।