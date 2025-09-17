टक्कर के 40 दिन बाद दर्ज की एफआईआर, ग्रामीणों ने शव सडक़ पर रखकर लगाया जाम

पुलिस ने रास्ते में रोका

मुकदमा दर्ज करने व मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण रात साढ़े दस बजे शव को नैनवां थाने पर लेकर आ रहे थे। पुलिस को मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। थानाधिकारी कमलेश शर्मा व पुलिस उपाधीक्षक राजूलाल मीणा ने पहुंचकर जजावर मोड़ पर शव को लेकर आ रहे ग्रामीणों को रोक दिया तो ग्रामीणों ने शव को सडक़ पर रखकर नैनवां-दुगारी मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीण मामला दर्ज करने व सरकार से मुआवजा दिलाए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। एक घण्टे तक जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस अधिकारियों द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिए जाने व मृतक के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा की कार्रवाई के लिए लिखे जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद ही ग्रामीण शव को लेकर अपने गांव दुगारी के लिए रवाना हुए।