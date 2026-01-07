7 जनवरी 2026,

बूंदी

उपखण्ड क्षेत्र का पहला सोलर प्रोजेक्ट गोठड़ा में शुरू, बिजली ट्रिप से मिलेगी निजात

विद्युत विभाग द्वारा गोठड़ा विद्युत ग्रिड पर 2 मेगावाट का कुसुम सौर संयंत्र की शुरुआत की है।

बूंदी

image

pankaj joshi

Jan 07, 2026

उपखण्ड क्षेत्र का पहला सोलर प्रोजेक्ट गोठड़ा में शुरू, बिजली ट्रिप से मिलेगी निजात

गोठड़ा. जीएसएस गोठड़ा पर कुसुम सौर संयंत्र शुरू करते विभाग के अधिकारी

गोठड़ा. विद्युत विभाग द्वारा गोठड़ा विद्युत ग्रिड पर 2 मेगावाट का कुसुम सौर संयंत्र की शुरुआत की है। पीएम कुसुम सौर संयंत्र के प्रथम चरण में हिण्डोली उपखण्ड का पहला कुसुम सौर संयंत्र स्थापित हुआ है। जिससे अब क्षेत्र के सैकड़ो किसानों को बार-बार बिजली ट्रिप की समस्या से निजात मिलेगी।

विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को गोठड़ा विद्युत सब ग्रिड स्टेशन पर दो मेगावाट के पहले कुसुम सौर संयंत्र के सफलतापूर्वक चालू होने पर जयपुर विद्युत वितरण निगम को बिजली मिलना शुरू हो गई है। जिसको लेकर विभाग में खुशी की लहर है। किसानों को सस्ती और आत्मनिर्भर खेती की दिशा में एक बड़ा कदम है।

जिससे कृषि कनेक्शन आसानी से मिलेंगे और बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। 33 ग्रिड स्टेशन पर लोड अधिक होने से किसानों को थ्री फेज बिजली देने के दौरान बार बार ट्रिप की समस्या बनी रहती थी। कुसुम सौर संयंत्र स्थापित होने से क्षेत्र के सैकड़ो किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिलेगी। इस दौरान विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता सहित कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे।

रानीपुरा में कार्य अंतिम चरण में
उपखण्ड क्षेत्र के ग्राम रानीपुरा जीएसएस पर कुसुम सौर संयंत्र स्थापित करने का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। जहां पर आगामी एक पखवाड़े में सौर संयंत्र स्थापित कर क्षेत्र के किसानों को बिजली मिल सकेगी। वहीं सामरवाडी और फजलपुरा सब स्टेशनों पर काम चल रहा है। इन स्थानों पर भी कुसुम सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

ऐसे मिलेगा कुसुम सौर संयंत्र का लाभ
प्रत्येक नये कनेक्शन के लिए 11 केवी लाइन खींचकर पृथक से ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। ट्रांसफार्मर आवेदक के कुसुम-ए एवं सी योजना में सौर संयंत्र स्थापित सब-स्टेशनों पर आवेदन सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन स्थापित सौर संयंत्र की क्षमता के अनुसार जारी किए जाएंगे। कृषि कनेक्शन दिए जाने में पारदर्शिता लाने के लिए कृषि कनेक्शनों की प्राथमिकता सूची संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा 15 दिवस में जारी की जाएगी।

इन गांवों के किसानों को मिलेगा फायदा
गोठड़ा जीएसएस से जुड़े कृषि फीडर के ग्राम सरसोद, गोठड़ा माल, रोणिजा, मेण्डी, पीपलिया के करीब 890 कृषि कनेक्शन से जुड़े किसानों को फायदा होगा। वहीं इस सौर संयंत्र से प्रतिदिन 2 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी।

गोठड़ा विद्युत सब स्टेशन पर कुसुम सौर संयंत्र स्कीम ए के तहत सौर संयंत्र स्थापित किया है। जिसे चालू कर सब ग्रिड स्टेशन से जोड़ दिया है। अब किसानों को बार-बार बिजली ट्रिप की समस्या से निजात मिलेगी। रानीपुरा में सौर संयंत्र लगाने का कार्य अंतिम चरण में है।
इंद्रपाल सिंह, सहायक अभियंता, जेवीवीएनएल, दबलाना

Hindi News / Rajasthan / Bundi / उपखण्ड क्षेत्र का पहला सोलर प्रोजेक्ट गोठड़ा में शुरू, बिजली ट्रिप से मिलेगी निजात

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

