उपखण्ड क्षेत्र का पहला सोलर प्रोजेक्ट गोठड़ा में शुरू, बिजली ट्रिप से मिलेगी निजात

ऐसे मिलेगा कुसुम सौर संयंत्र का लाभ

प्रत्येक नये कनेक्शन के लिए 11 केवी लाइन खींचकर पृथक से ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा। ट्रांसफार्मर आवेदक के कुसुम-ए एवं सी योजना में सौर संयंत्र स्थापित सब-स्टेशनों पर आवेदन सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन स्थापित सौर संयंत्र की क्षमता के अनुसार जारी किए जाएंगे। कृषि कनेक्शन दिए जाने में पारदर्शिता लाने के लिए कृषि कनेक्शनों की प्राथमिकता सूची संबंधित अधीक्षण अभियंता द्वारा 15 दिवस में जारी की जाएगी।