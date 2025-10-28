33 साल में पहली बार कार्तिक माह में खोले गुढ़ा बांध के गेट

साल 2025 में करीब एक दर्जन से अधिक बार गेट खोल कर पानी की निकासी की गई। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद करीब 67 साल में पहली बार अक्टूबर के अंत में बांध के गेट खोले गए हैं। इस बार बांध के खोले गए गेटों से करीब नौ गुना बांध का पानी गेट खोल कर निकाला गया। सूत्रों ने बताया कि यदि यह पानी स्टोर करके रखा जाता तो करीब 8 से 9 वर्ष तक पानी की कोई समस्या नहीं आती। इस बार कार्तिक माह में हो रही बारिश के चलते सिंचाई के लिए बांध से पानी की निकासी देरी से की जाएगी।