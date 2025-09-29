वन विभाग की कार्रवाई से हडक़ंप, कई वाहन जब्त

हिण्डोली. वन विभाग द्वारा जब्त किए वाहन
हिण्डोली.बूंदी वन मण्डल एवं रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व में गैर वानिकी कार्यों के विरूद्ध वन विभाग की कार्यवाही में 1 हाइड्रा मशीन, 4 जेसीबी सहित जब्त किए कुल 14 छोटे-बड़े वाहन जब्त किए हैं।
उप वन संरक्षक बूंदी व उप क्षेत्र निदेशक (कोर) रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी देवेन्द्र सिंह भाटी की अगुवाई में गत दिनों में अलग अलग दल बनाकर वन क्षेत्र एवं अभयारण्य क्षेत्र में हो रहे गैर वानिकी कार्यों के विरूद्ध अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही की गई। इसमें वन मण्डल बूंदी के वनक्षेत्र खीण्या, रेंज हिण्डोली से एक डंपर व एक ट्रैक्टर, वन क्षेत्र कांटी अस्तौली, रेंज बूंदी से एक ट्रैक्टर-ट्रॉली, गरडदा रेंज डाबी के पठारी वनक्षेत्र से एक हाइड्रा मशीन, दो ट्रैक्टर मय कम्प्रेशर व एक पानी का टेंकर तथा हिण्डोली से पंचमेल लकडी का अवैध परिवहन कर रहे एक मिनी ट्रक को जब्त किया गया।
इसी प्रकार रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व की रेंज केशवराय पाटन के बिरज क्षेत्र से एक जेसीबी, रामगढ रेंज के अभयारण्य क्षेत्र में ठीकरदा ग्राम से एक जेसीबी, गणपतपुरा ग्राम से एक जेसीबी तथा आर. सी. खेडा के सामने वनखण्ड भैरूपुरा से एक जेसीबी एवं दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई। इस प्रकार गैर वानिकी कार्यों के खिलाफ कार्यवाही में कुल एक डंपर, एक हाइड्रा मशीन, एक मिनी ट्रक, चार जेसीबी, दो ट्रैक्टर मय कम्प्रेशर, तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली, एक ट्रैक्टर एवं एक पानी का टेंकर जब्त किये गए। कुछ प्रकरणों में विभागीय नियमानुसार 6.82 लाख की जुर्माना राशि वसूली जा चुकी है। तथा शेष प्रकरणों में नियमानुसार अनुसंधान एवं विभागीय कार्यवाही जारी है। इसी प्रकार वन मण्डल बूंदी की रेंज हिण्डोली के डाटून्दा नाका अधीन ग्राम माधोपुरिया एवं थाना नाका अधीन ग्राम विजयगढ से लगभग 15 बीघा वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।
हत्या का प्रयास करने का आरोपी पकड़ा
लाखेरी. थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास करने के दर्ज प्रकरण में फरार चल रहे बसवाड़ा निवासी आरोपी पुष्पचन्द मीणा को गिरफ्तार किया है।आरोपी के विरुद्ध अलग-अलग थानों में प्रकरण दर्ज है। थाना प्रभारी सुभाष शर्मा ने बताया कि 9 सितंबर को फरियादी रामदयाल ने थाने में रिपोर्ट दी कि शाम के करीब 8 बजे खेत पर रखवाली करने एक अन्य साथी के साथ घर से निकला था,तभी रास्ते में पुष्पचन्द ने गाली-गलोच कर दी। विवाद होने पर उसने ईंट से सिर पर मार दी। जिससे सिर से खून निकल आया। चिल्लाने पर साथी ने छुड़ाया। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया। गठित टीम ने आरोपी पुष्पचन्द को गिरफ्तार कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग