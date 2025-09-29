Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

वन विभाग की कार्रवाई से हडक़ंप, कई वाहन जब्त

बूंदी वन मण्डल एवं रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व में गैर वानिकी कार्यों के विरूद्ध वन विभाग की कार्यवाही में 1 हाइड्रा मशीन, 4 जेसीबी सहित जब्त किए कुल 14 छोटे-बड़े वाहन जब्त किए हैं।

2 min read

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Sep 29, 2025

वन विभाग की कार्रवाई से हडक़ंप, कई वाहन जब्त

हिण्डोली. वन विभाग द्वारा जब्त किए वाहन

हिण्डोली.बूंदी वन मण्डल एवं रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व में गैर वानिकी कार्यों के विरूद्ध वन विभाग की कार्यवाही में 1 हाइड्रा मशीन, 4 जेसीबी सहित जब्त किए कुल 14 छोटे-बड़े वाहन जब्त किए हैं।


उप वन संरक्षक बूंदी व उप क्षेत्र निदेशक (कोर) रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी देवेन्द्र सिंह भाटी की अगुवाई में गत दिनों में अलग अलग दल बनाकर वन क्षेत्र एवं अभयारण्य क्षेत्र में हो रहे गैर वानिकी कार्यों के विरूद्ध अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही की गई। इसमें वन मण्डल बूंदी के वनक्षेत्र खीण्या, रेंज हिण्डोली से एक डंपर व एक ट्रैक्टर, वन क्षेत्र कांटी अस्तौली, रेंज बूंदी से एक ट्रैक्टर-ट्रॉली, गरडदा रेंज डाबी के पठारी वनक्षेत्र से एक हाइड्रा मशीन, दो ट्रैक्टर मय कम्प्रेशर व एक पानी का टेंकर तथा हिण्डोली से पंचमेल लकडी का अवैध परिवहन कर रहे एक मिनी ट्रक को जब्त किया गया।

इसी प्रकार रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व की रेंज केशवराय पाटन के बिरज क्षेत्र से एक जेसीबी, रामगढ रेंज के अभयारण्य क्षेत्र में ठीकरदा ग्राम से एक जेसीबी, गणपतपुरा ग्राम से एक जेसीबी तथा आर. सी. खेडा के सामने वनखण्ड भैरूपुरा से एक जेसीबी एवं दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई। इस प्रकार गैर वानिकी कार्यों के खिलाफ कार्यवाही में कुल एक डंपर, एक हाइड्रा मशीन, एक मिनी ट्रक, चार जेसीबी, दो ट्रैक्टर मय कम्प्रेशर, तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली, एक ट्रैक्टर एवं एक पानी का टेंकर जब्त किये गए। कुछ प्रकरणों में विभागीय नियमानुसार 6.82 लाख की जुर्माना राशि वसूली जा चुकी है। तथा शेष प्रकरणों में नियमानुसार अनुसंधान एवं विभागीय कार्यवाही जारी है। इसी प्रकार वन मण्डल बूंदी की रेंज हिण्डोली के डाटून्दा नाका अधीन ग्राम माधोपुरिया एवं थाना नाका अधीन ग्राम विजयगढ से लगभग 15 बीघा वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।

हत्या का प्रयास करने का आरोपी पकड़ा
लाखेरी. थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास करने के दर्ज प्रकरण में फरार चल रहे बसवाड़ा निवासी आरोपी पुष्पचन्द मीणा को गिरफ्तार किया है।आरोपी के विरुद्ध अलग-अलग थानों में प्रकरण दर्ज है। थाना प्रभारी सुभाष शर्मा ने बताया कि 9 सितंबर को फरियादी रामदयाल ने थाने में रिपोर्ट दी कि शाम के करीब 8 बजे खेत पर रखवाली करने एक अन्य साथी के साथ घर से निकला था,तभी रास्ते में पुष्पचन्द ने गाली-गलोच कर दी। विवाद होने पर उसने ईंट से सिर पर मार दी। जिससे सिर से खून निकल आया। चिल्लाने पर साथी ने छुड़ाया। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया। गठित टीम ने आरोपी पुष्पचन्द को गिरफ्तार कर लिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2025 11:57 am

Published on:

29 Sept 2025 11:56 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / वन विभाग की कार्रवाई से हडक़ंप, कई वाहन जब्त

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

इन्द्रगढ़ बिजासन माता के दरबार में दो लाख श्रद्धालुओं किए दर्शन

इन्द्रगढ़ बिजासन माता के दरबार में दो लाख श्रद्धालुओं किए दर्शन
बूंदी

कुंवारती कृषि उपज मंडी में नए धान ने दी दस्तक

मंडी में नए धान ने दी दस्तक
बूंदी

नहरों की सफाई के लिए नहीं मिल रहे नरेगा श्रमिक

नहरों की सफाई के लिए नहीं मिल रहे नरेगा श्रमिक
बूंदी

एक माह से मस्टरोल स्वीकृति का इंतजार, 50 नहरें क्षतिग्रस्त

एक माह से मस्टरोल स्वीकृति का इंतजार, 50 नहरें क्षतिग्रस्त
बूंदी

मेज नदी की पुलिया पर क्रैश बैरियर लगाने का काम शुरू

मेज नदी की पुलिया पर क्रैश बैरियर लगाने का काम शुरू
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.