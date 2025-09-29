वन विभाग की कार्रवाई से हडक़ंप, कई वाहन जब्त

इसी प्रकार रामगढ विषधारी टाइगर रिजर्व की रेंज केशवराय पाटन के बिरज क्षेत्र से एक जेसीबी, रामगढ रेंज के अभयारण्य क्षेत्र में ठीकरदा ग्राम से एक जेसीबी, गणपतपुरा ग्राम से एक जेसीबी तथा आर. सी. खेडा के सामने वनखण्ड भैरूपुरा से एक जेसीबी एवं दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई। इस प्रकार गैर वानिकी कार्यों के खिलाफ कार्यवाही में कुल एक डंपर, एक हाइड्रा मशीन, एक मिनी ट्रक, चार जेसीबी, दो ट्रैक्टर मय कम्प्रेशर, तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली, एक ट्रैक्टर एवं एक पानी का टेंकर जब्त किये गए। कुछ प्रकरणों में विभागीय नियमानुसार 6.82 लाख की जुर्माना राशि वसूली जा चुकी है। तथा शेष प्रकरणों में नियमानुसार अनुसंधान एवं विभागीय कार्यवाही जारी है। इसी प्रकार वन मण्डल बूंदी की रेंज हिण्डोली के डाटून्दा नाका अधीन ग्राम माधोपुरिया एवं थाना नाका अधीन ग्राम विजयगढ से लगभग 15 बीघा वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया।