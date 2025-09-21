Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर दिनदहाड़े जानलेवा हमला, पैर में आया फ्रैक्चर

पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर शनिवार दोपहर चितौड़ रोड स्थित एक रिसोर्ट के बाहर तीन-चार नकाबपोश युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। कार में आए हमलावरों ने अग्रवाल पर हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए।

बूंदी

Narendra Agarwal

Sep 21, 2025

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर दिनदहाड़े जानलेवा हमला, पैर में आया फ्रैक्चर
बूंदी. अस्पताल में घायल पूर्व जिलाध्यक्ष अग्रवाल ने घटना की जानकारी लेते लोकसभा अध्यक्ष के अतिरिक्त निजी सचिव।

बूंदी. पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर शनिवार दोपहर चितौड़ रोड स्थित एक रिसोर्ट के बाहर तीन-चार नकाबपोश युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। कार में आए हमलावरों ने अग्रवाल पर हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए। अग्रवाल के पैर में फ्रैक्चर है और हाथ में चोटें आई। जब पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमला हुआ, उस समय रिसोर्ट के अंदर भाजपा का प्रबुद्धजन सम्मेलन चल रहा था। हमले की जानकारी मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। कार्यकर्ता अग्रवाल को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। जहां चिकित्सकों ने इलाज कर कोटा रैफर कर दिया। अग्रवाल नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल के पति है।


जानकारी के अनुसार शहर के चितौड़ रोड स्थित एक रिसोर्ट में भाजपा के प्रबुद्धजन सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे सुरेश अग्रवाल बाहर गाड़ी खड़ी करने के बाद अंदर जा रहे थे। तभी कोटा के नंबर की गाड़ी में सवार होकर आए तीन-चार युवकों ने अग्रवाल पर हमला कर दिया। हमलावरों के पास पाइप, सरिया व लकड़ी थी, जिससे उन्होंने अग्रवाल पर ताबड़तोड़ वार किए। हमलावरों ने सिर पर वार किया तो अग्रवाल ने दोनों हाथ लगाकर रोक लिया इसके बाद हमलावरों ने दोनों पैर पर ताबड़तोड़ कई वार किए। चिल्लाने पर कुछ लोग उनकी तरफ दौड़े तो हमलावर मौके से भाग छूटे।


कई लोग अस्पताल पहुंचे
हमले की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक अशोक डोगरा, सभापति सरोज अग्रवाल, राजस्थान
आवासन मंडल के पूर्व अध्यक्ष अजयपाल ङ्क्षसह, भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, लोकसभा अध्यक्ष के अतिरिक्त निजी सचिव आरपीएस अंकित जैन, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा अस्पताल पहुंचे। एक्सरे में अग्रवाल के बाएं पैर में फ्रै क्चर पाया गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर हमलावरों की तलाश शुरु कर दी।


30 सैकंड में हमलाकर हुए फरार
हमलावार इतने बेखौफ थे कि दिनदहाड़े सिर्फ 30 सैंकड में पूरे घटनाक्रम को अंजाम देकर फरार हो गए। लंकागेट से हमलावर पीछे लगे और घटना को अंजाम देते हुए चितौड़ रोड हाइवे की तरफ गाड़ी में बैठकर निकल गए।


फुटेज खंगाले
पुलिस ने रिसोर्ट पहुंचकर सीसीटीवी फ ुटेज खंगाले। सीसीटीवी में एक सफेद रंग की गाड़ी से तीन-चार युवक उतरकर साइड में खड़े अग्रवाल पर हथियार से हमला करने और बाद गाड़ी में बैठकर भागते हुए नजर आ रहे है।


पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर एक रिसोर्ट के बाहर हमला हुआ है। हमलावर कोटा के नंबर की सफेद गाड़ी में आए थे। हमलवारों को पकडऩे के लिए टीमें रवाना कर दी है। जल्दी ही वे पुलिस के गिरफ्त में होंगे।

राजेंद्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक बूंदी

Published on:

21 Sept 2025 11:34 am

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर दिनदहाड़े जानलेवा हमला, पैर में आया फ्रैक्चर

