भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर दिनदहाड़े जानलेवा हमला, पैर में आया फ्रैक्चर

बूंदी. पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर शनिवार दोपहर चितौड़ रोड स्थित एक रिसोर्ट के बाहर तीन-चार नकाबपोश युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। कार में आए हमलावरों ने अग्रवाल पर हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए। अग्रवाल के पैर में फ्रैक्चर है और हाथ में चोटें आई। जब पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमला हुआ, उस समय रिसोर्ट के अंदर भाजपा का प्रबुद्धजन सम्मेलन चल रहा था। हमले की जानकारी मिलते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में रोष फैल गया। कार्यकर्ता अग्रवाल को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। जहां चिकित्सकों ने इलाज कर कोटा रैफर कर दिया। अग्रवाल नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल के पति है।