खाद के लिए बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक कतार में, फिर भी बैरंग लौटे

हंगामे के चलते कई बार रोकना पड़ा खाद वितरण

कापरेन. शहर की मार्केङ्क्षटग सोसायटी पर जैसे ही यूरिया खाद आने की जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ सोसायटी के सामने जमा हो गई। कतारों में खड़े किसान दुकान खुलने का इंतजार करते रहे। भीड़ को देखते हुए खाद वितरण से पहले पुलिस को सूचना देकर जाप्ता बुलाया गया और पुलिस की देखरेख में प्रत्येक किसान को पांच-पांच कट्टे यूरिया खाद का वितरण शुरू किया गया। खाद लेने के लिए कतार में करीब तीन सौ किसान खड़े हो गए। वहीं एक कतार में महिलाएं भी खाद के लिए खड़ी हो गई। लम्बी कतार लगने से कतार मुख्य सडक़ पर पहुंच गई, जिससे जाम लगने और आवागमन बाधित होने की समस्या हो गई। खाद वितरण के दौरान किसान लाइनों में धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद खाद वितरण रोकना पड़ा। मौके पर पहुंचे एएसआई भंवर ङ्क्षसह ने किसानों से शांति पूर्वक खाद लेने के लिए समझाइश की। लाइनों में लगे किसानों को नीचे बैठ कर अपनी बारी आने पर खाद लेने के लिए समझाइश की गई। एएसआई ने आगे से खाद का वितरण खुले परिसर, कृषि उपज मंडी में करने निर्देश दिए, जिससे मुख्य सडक़ पर जाम नहीं लगे और किसान भी शांतिपूर्ण ढंग से लाइनों में लग कर खाद लेवें। मार्केङ्क्षटग सोसायटी के व्यवस्थापक विजय ङ्क्षसह ने बताया कि सोसायटी में ग्यारह सौ कट्टे यूरिया खाद पहुचा था। जिसका कृषि अधिकारीयो के निर्देश पर किसानों की संख्या को देखते हुए पांच पांच कट्टे आधार कार्ड से वितरित किए गए। खाद की मांग होने से भीड़ लग जाती है काउन्टर तक भीड़ पहुंच जाती है। लाइनों में लगे किसानों को दोपहर तक खाद का वितरण किया गया।