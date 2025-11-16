राजस्थानी गीतों पर दी मनमोहक प्रस्तुतियां, किया पुरस्कृत

बूंदी. बूंदी महोत्सव पर कुम्भा स्टेडियम में चल रहे बूंदी उद्योग एवं हस्तशिल्प मेला मंच पर जिला स्तरीय अंतर महाविद्यालय सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता में बालिकाओं ने राजस्थानी गीतों पर एक से बढक़र एक प्रस्तुतियों ने मन मोह लिया। कार्यक्रम का शुभारम्भ महाप्रबंधक संजय भारद्वाज, डीआईओ शुभकरण थालोर व महिला अधिकारिता विभाग के भेरुप्रकाश नागार ने किया।

प्रतियोगिता में जिले के आठ महाविद्यालय की छात्राओं ने भाग लिया । छात्राओं ने देख आई म्हारा बलमा बूंदी का दरवाजा में मण्ड रही मोरनी, म्हारी प्यारी आखण्यो राजस्थान, हाथ म तलवारा, म्हारी घूमर छ नखराली गीतों पर दमदार प्रस्तुतियों ने खूब तालियां बटोरी ।महिला अधिकारिता विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रतियोगिता में प्रथम रही बूंदी कन्या महाविद्यालय को प्रथम पुरस्कार ग्यारह हजार रुपए का दिया गया। द्वितीय स्थान पर टैगोर महाविद्यालय की छात्राएं रही जिन्हें 7 हजार रुपए का पुरस्कार दिया गया।