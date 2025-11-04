Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

जयकारों के साथ निकाली घासभैरू की सवारी

देवउठनी एकादशी पर रविवार रात को कस्बे में निकाली घासभैरू की सवारी को देखने के लिए मार्ग पर लोग उमड़े पड़े। मकानों की छतें, चबूतरियां व आम रास्ता दर्शकों से अटे रहे।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 04, 2025

जयकारों के साथ निकाली घासभैरू की सवारी

नैनवां. सवारी में घासभैरू की सिंघाड़े पर रखी प्रतिमा को खींचते श्रद्धालु।

नैनवां. देवउठनी एकादशी पर रविवार रात को कस्बे में निकाली घासभैरू की सवारी को देखने के लिए मार्ग पर लोग उमड़े पड़े। मकानों की छतें, चबूतरियां व आम रास्ता दर्शकों से अटे रहे। युवकों व किशोरों की टोलियां में घासभैरू के जयकारों के बीच विशालकाय प्रतिमा को खींचने का जुनून सवार रहा।

नैनवां में देवउठनी एकादशी पर घासभैरू की सवारी निकालने की परम्परा है। सवारी पूरे कस्बे में घूमती है जिसमें घासभैरू की विशालकाय प्रतिमा को युवक ही खींचते हुए चलते है। रात साढ़े सात बजे शहर के लोगों ने थानक पर पहुंचकर प्रतिमा की सामूहिक पूजा अर्चना की। प्रतिमा को लकड़ी के बने सिंघाड़े पर रखा। सिंधाड़े को रस्सो से खींचना शुरू किया। सवारी में प्रतिमा को खींचने वालों पर लोग पटाखे चलाते रहे। जैसे ही कोई पटाखा भीड़ के बीच चलता तो लोगों में भगदड़ सी मच जाती। रास्ते में जगह-जगह पर श्रद्धालु प्रतिमा पर तेल, श्रीफल का भोग चढाते रहे तो दीपकों से आरती भी की जाती रही।

सवारी घासभैरू चौक से रवाना होकर दपोला, चार हाटडिय़ा, पटवा पाड़ा पहुंची। जहां से सवारी अम्बेडकर सर्किल पर पहुंची तो यहा पर भी भैरू बाबा की सामूहिक पूजा हुई। यहां से सवारी खानपोल, होली खूंट, राजघाट होती हुई मारवाड़ा मोहल्ले से गुजरती हुई रात ग्याहर बजे वापस टोडापोल स्थित घासभैरू के थानक पर पहुंची। सवारी के विसर्जन पर प्रसाद वितरण किया। सवारी के दौरान कानून व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए थानाधिकारी कमलेश शर्मा व पुलिस जाप्ता साथ चल रहा था।

देई. कस्बे मे रविवार रात्रि को देवउठनी एकादशी के अवसर पर देव उठाये गए और बाबा घास भैरू की सवारी निकाली। महिलाओं ने लीप पोतकर मांडणा बनाकर विधिविधान के साथ देव उठाए। इस अवसर पर नई सब्जीमंडी, मीणा मोहल्ला घाणा मोहल्ला में बाबा घास भैरू की सवारी निकाली गई।

जिसमें युवाओं ने बाबा घास भैरू की प्रतिमाओं का पूजन कर सवारी को प्रारम्भ किया। बैलों को जोतकर युवाओं ने जोश के साथ जूड़ी दबाई। इस दौरान पटाखे चलने व बैलों के मारने से सवारी में रोमांचक नजारे बने। लोगों ने कामी चढाई व भोग लगाकर गीत गाकर बाबा घास भैरू की मनुहार की। कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी देवउठनी एकादशी मनाई गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Nov 2025 05:49 pm

Published on:

04 Nov 2025 05:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / जयकारों के साथ निकाली घासभैरू की सवारी

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रोटरी क्लब आया आगे, जनाना एवं शिशु वार्ड में दवाइयां की भेंट

रोटरी क्लब आया आगे, जनाना एवं शिशु वार्ड में दवाइयां की भेंट
बूंदी

डीजल इंजन लगाकर खेतों से निकाल रहे पानी

डीजल इंजन लगाकर खेतों से निकाल रहे पानी
बूंदी

बिना सफाई करवाए छोड़ दिया नहर में पानी, किसानों में रोष

बिना सफाई करवाए छोड़ दिया नहर में पानी, किसानों में रोष
बूंदी

दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात, सोना-चांदी और नकदी पार

दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात, सोना-चांदी और नकदी पार
बूंदी

Rajasthan: माता-पिता का इकलौता सहारा था कांस्टेबल, 3 माह पूर्व हुई सगाई, रिवॉल्वर से खुद को क्यों मारी गोली?

बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.