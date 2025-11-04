जयकारों के साथ निकाली घासभैरू की सवारी

नैनवां में देवउठनी एकादशी पर घासभैरू की सवारी निकालने की परम्परा है। सवारी पूरे कस्बे में घूमती है जिसमें घासभैरू की विशालकाय प्रतिमा को युवक ही खींचते हुए चलते है। रात साढ़े सात बजे शहर के लोगों ने थानक पर पहुंचकर प्रतिमा की सामूहिक पूजा अर्चना की। प्रतिमा को लकड़ी के बने सिंघाड़े पर रखा। सिंधाड़े को रस्सो से खींचना शुरू किया। सवारी में प्रतिमा को खींचने वालों पर लोग पटाखे चलाते रहे। जैसे ही कोई पटाखा भीड़ के बीच चलता तो लोगों में भगदड़ सी मच जाती। रास्ते में जगह-जगह पर श्रद्धालु प्रतिमा पर तेल, श्रीफल का भोग चढाते रहे तो दीपकों से आरती भी की जाती रही।