शारदीय नवरात्र के तहत हुई घट स्थापना, माता के गूंजे जयकारे

बूंदी. जिले में सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई। घरों में पूजा अर्चना कर घट स्थापना की गई। मंदिरों में अखण्ड रामायण पाठ शुरू हुए। सुबह से ही शहर के मंदिरों में नवरात्र की तैयारियां शुरू हो गई थी। माता के मंदिरों में इस मौके पर विशेष साज-सज्जा की गई। यहां चौथमाता मंदिर, बीजासन माता मंदिर, हंसा देवी मंदिर, खोजा गेट स्थित वैष्णो देवी माता मंदिर, रक्तदंतिका मंदिर सहित कई जगहों पर सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर महाआरती की गई।
श्री राम भक्त हनुमान मंदिर पर 10 दिवसीय अखंड रामायण पाठ आरंभ हुआ। श्री राम भक्त हनुमान मंदिर गणेश बाग देवपुरा समिति के प्रवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम पारीक ने बताया कि पुजारी पंडित मुरारी लाल शर्मा ने श्री राम भक्त हनुमान के चोला चढ़ाकर शृंगार किया एवं पूजा अर्चना कर आरती उतारी, पंडित अवधेश शर्मा के सानिध्य में पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि विधान से श्री रामायण जी की पूजा अर्चना कर 10 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया। इसी के साथ मंदिर परिसर स्थित ङ्क्षजद बाबा के भी चोला चढ़ाया और शृंगार किया।
इसी प्रकार हंसा देवी मातर मंदिर में नवरात्र के शुभ अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना कर घट स्थापना की गई । मोती महल (रावला) स्थित आशापुरा माता व महासती जी की विधिवत पूजा अर्चना कर वंशवर्धन ङ्क्षसह ने जिले की खुशहाली व समृद्धि की कामना की।
लाखेरी. शहर की ब्रह्मपुरी में रविवार रात्रि नौ दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा का समापन भाजपा नेता महेंद्र शर्मा एवं वार्ड पार्षद अर्चना शर्मा के सान्निध्य में ब्राह्मणों के नोहरे पर महाप्रसादी वितरण के साथ संपन्न हुआ। कथावाचक ने पितृ पूजन, भक्ति और धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए नई पीढ़ी को सनातन संस्कृति से जुड़े रहने का संदेश दिया। श्रद्धालु भक्ति भाव से सराबोर होकर कथा और प्रसादी में सहभागी बने।इधर सोमवार को शरदीय नवरात्रि के प्रथम दिन शहर के विभिन्न मंदिरों और घरों में माता रानी की आराधना करते हुए घट स्थापना की गई।
तालेड़ा. कस्बे के मंदिरों में महाआरती के साथ पूजा अर्चना की गई। लोगों ने माता दुर्गा की प्रतिमा विधि-विधान द्वारा अपने घरों में विधि विधान से स्थापित की गई। जहां पर नवरात्रा के नौ दिन भक्तिमय पूजा अर्चना नियमों का पालन करते हुए करेंगे।
देई. कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार को नवरात्रा स्थापना पर मंदिरों व घरों में घट स्थापना हुई। श्रीक्षेमकरी मातेश्वरी मंदिर देई में माताजी की प्रतिमा का विशेष शृंगार हुआ। कंकाली माताजी, तलाई वाले बालाजी,
नसियां बालाजी, शीतला बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओ ने दर्शन किए। गोविन्ददेवजी मंदिर पर नवयुवकों ने मंदिर में माताजी की प्रतिमाकी
पूजा अर्चना की। नौ दिन तक कार्यक्रम चलेगें। पावर हाउस कॉलोनी में भी श्रद्धालुओं ने माताजी की प्रतिमा की पूजा अर्चना की। बाबा बख्तावरङ्क्षसहजी महाराज के स्थान पर रामायण पाठ की स्थापना हुई। चामुण्डा माताजी लाम्बाबरडा व ढाढूण में माताजी की प्रतिमाओं का विशेष शृंगार पूजन हुआ। श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
मंदिरों में गूंजे जयकारे
केशवरायपाटन. शहर में सोमवार को शारदीय नवरात्र पर मंदिरों में विशेष चहल-पहल बनी रही। प्रथम दिन लोगों ने शहर में स्थित चामुंडा माता मंदिर पहुंच कर पूजा अर्चना की। गामछ की खेड़ा माता, बीरज की चौथ माता मंदिर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। शहर के एक दर्जन मंदिरों में रामायण पाठ शुरू किया गया। वार्ड नंबर 6 में माता की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया। पालिका उपाध्यक्ष राजङ्क्षवता गोचर आरती व ओबीसी पूर्व जिला उपाध्यक्ष गणेश गुर्जर आरती में शामिल हुए।
घर-घर हुई घट स्थापना
खटकड़. क्षेत्र में जावरा रोड स्थित बारमाता की पूजा-अर्चना कर विशेष शृंगार किया गया और घट स्थापना की। नसन्या बालाजी, बस स्टैंड का बालाजी, रानीपुरा का बालाजी, श्री भूतेश्वर महादेव, कान्हिका बालाजी, अखेड माताजी के स्थान पर विशेष पूजा-अर्चना कर घट स्थापना के साथ अखंड रामायण पाठ शुरू किया गया। कस्बे में जय दुर्गा नवयुवक मंडल के तत्वाधान में नौ दिवसीय दुर्गा महोत्सव शुरू हुआ। जिसके तहत नौ दिनों तक विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।