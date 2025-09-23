शारदीय नवरात्र के तहत हुई घट स्थापना, माता के गूंजे जयकारे

श्री राम भक्त हनुमान मंदिर पर 10 दिवसीय अखंड रामायण पाठ आरंभ हुआ। श्री राम भक्त हनुमान मंदिर गणेश बाग देवपुरा समिति के प्रवक्ता सामाजिक कार्यकर्ता पुरुषोत्तम पारीक ने बताया कि पुजारी पंडित मुरारी लाल शर्मा ने श्री राम भक्त हनुमान के चोला चढ़ाकर शृंगार किया एवं पूजा अर्चना कर आरती उतारी, पंडित अवधेश शर्मा के सानिध्य में पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि विधान से श्री रामायण जी की पूजा अर्चना कर 10 दिवसीय अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ किया। इसी के साथ मंदिर परिसर स्थित ङ्क्षजद बाबा के भी चोला चढ़ाया और शृंगार किया।

इसी प्रकार हंसा देवी मातर मंदिर में नवरात्र के शुभ अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना कर घट स्थापना की गई । मोती महल (रावला) स्थित आशापुरा माता व महासती जी की विधिवत पूजा अर्चना कर वंशवर्धन ङ्क्षसह ने जिले की खुशहाली व समृद्धि की कामना की।