कबड्डी प्रतियोगिता बालिकाओं ने दिखाया दमखम

जिला खेल अधिकारी हर्षवर्धन सिंह चुंडावत ने बताया कि बूंदी महोत्सव के तहत आयोजित उद्योग मेला परिसर में बालिका वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें जिले के सात गांवों की टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रोमांचक व प्रतिस्पर्धी मुकाबलों में खेल संकुल की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 11000 रुपए का, जबकि केंद्रीय विद्यालय बूंदी की टीम ने द्वितीय स्थान पर 7000 रुपए व रानीपुरा की टीम ने तृतीय स्थान हासिल कर 5000 रुपए का नक़द पुरस्कार प्राप्त किया।