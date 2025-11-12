कबड्डी प्रतियोगिता बालिकाओं ने दिखाया दमखम

बूदी. कबड्डी में शामिल बालिकाएं रेड लगाते हुए।
बूंदी. जिला कलक्टर अक्षय गोदारा के निर्देशन में ‘पंच गौरव : एक जिला, एक खेल’ अभियान के तहत आज कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कबड्डी खेल को जिले में स्थानीय व परंपरागत उत्सवों में नियमित रूप से बढ़ावा देना तथा युवाओं को स्थानीय स्तर पर निरंतर अभ्यास और प्रदर्शन का मंच प्रदान करना है।
जिला खेल अधिकारी हर्षवर्धन सिंह चुंडावत ने बताया कि बूंदी महोत्सव के तहत आयोजित उद्योग मेला परिसर में बालिका वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें जिले के सात गांवों की टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रोमांचक व प्रतिस्पर्धी मुकाबलों में खेल संकुल की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर 11000 रुपए का, जबकि केंद्रीय विद्यालय बूंदी की टीम ने द्वितीय स्थान पर 7000 रुपए व रानीपुरा की टीम ने तृतीय स्थान हासिल कर 5000 रुपए का नक़द पुरस्कार प्राप्त किया।
समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिवहन अधिकारी सौम्या शर्मा रही। जिला कोषाधिकारी चित्रा सिंह, कबड्डी संघ की सचिव दुर्गा कंवर, जिमनास्टिक संघ की अध्यक्ष कामना सिंह तथा बैडमिंटन संघ अध्यक्ष अजय नुवाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अतिथियों ने विजेता टीमों को स्मृति चिह्न देकर पुरस्कृत करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं न केवल प्रतिभाओं को पहचान देती हैं बल्कि उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करती हैं।
