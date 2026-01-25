Bundi : सीबीएसई की तर्ज पर सरकारी स्कूलों का रुख, नया सत्र एक अप्रेल से शुरू

इस वर्ष परिणाम डेढ़ महीने पहले यानी 30 मार्च को घोषित किए जाएंगे, जबकि तीसरी परीक्षा जनवरी के अंतिम सप्ताह में होगी। शिक्षा विभाग ने छात्रों के प्रवेश को निजी स्कूलों के समकक्ष करने के लिए वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर में संशोधन किया है। इससे बच्चों को 40 से 50 दिनों की अतिरिक्त पढ़ाई का लाभ मिलेगा। परिणाम जारी होने के बाद 15 अप्रेल से 30 अप्रेल के बीच प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इधर, सरकार के अप्रेल माह में सत्र शुरू करने के निर्णय के बाद शिक्षा विभाग तैयारियों में जुट गया है।