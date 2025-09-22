नवरात्र पर आज से जीएसटी में कमी की सौगात, जमकर होगी खरीदारी

जीएसटी की कम दरों का मिलेगा फायदा

जसीए प्रवीण मूंदड़ा ने बताया कि जीएसटी में हुए बदलाव से दैनिक उपयोग की वस्तुएं साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, किचन वेयर पर जीएसटी 5 प्रतिशत होगी, जो पहले 12-18 प्रतिशत थी। खाद्य पदार्थ माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट, चॉकलेट और कोको उत्पादों पर जीएसटी 5 प्रतिशत होगी, जो पहले 12 से 18 प्रतिशत थी। वहीं 33 जीवन रक्षक दवाएं अब जीएसटी से मुक्त होंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक किफायती होगी। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी शून्य होगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। पाठ्य सामग्री पर जीएसटी खत्म करने से विद्यार्थी वर्ग को राहत मिलेगी। छोटी कारें, इलेक्ट्रिक वाहन और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें अब 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आएंगी, जो पहले 28 प्रतिशत थी। सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जैसे ऐसी, टीवी, फ्रीज, वॉङ्क्षशग मशीन आदि को 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत करने से आम जनता को राहत मिलेगी। इनकी मांग बढऩे से आगामी त्योहार के सीजन में सुस्त पड़े बाजार को नई ऊर्जा मिलेगी