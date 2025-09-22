नवरात्र पर आज से जीएसटी में कमी की सौगात, जमकर होगी खरीदारी

Patrika LogoSwitch to English

जिले में इस बार त्योहारी सीजन व्यापारियों के लिए बहुत खास रहने वाला है। नवरात्र के दौरान खरीदारी करने के लिए लोगों ने हर वस्तुओं की जिसमें चौपहिया, दुपहिया वाहन, इलेक्ट्रॉनिट आईटम आदि की एड़वास बुकिंग करवा ली है। ऐसे में नवरात्र का पहला दिन ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा। चौपहिया व दुपहिया वाहनों की बुकिंग करवाकर ज्यादातर लोग नवरात्र में वाहन खरीदेंगे।

बूंदी

Narendra Agarwal

Sep 22, 2025

खरीदारी करते लोग

बूंदी. जिले में इस बार त्योहारी सीजन व्यापारियों के लिए बहुत खास रहने वाला है। नवरात्र के दौरान खरीदारी करने के लिए लोगों ने हर वस्तुओं की जिसमें चौपहिया, दुपहिया वाहन, इलेक्ट्रॉनिट आईटम आदि की एड़वास बुङ्क्षकग करवा ली है। ऐसे में नवरात्र का पहला दिन ग्राहकों को इसका लाभ मिलेगा। चौपहिया व दुपहिया वाहनों की बुङ्क्षकग करवाकर ज्यादातर लोग नवरात्र में वाहन खरीदेंगे। वहीं सोने के भाव जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए लोग सोना व अन्य जेवरात खरीदने का मन भी बना रहे हैं। किसान वर्ग ने ट्रेक्टर आदि कृषि यंत्रों की बुङ्क्षकग करवा ली है। सोमवार से नवरात्र घट स्थापना के साथ ही बाजारों में धनवर्षा शुरू होने के आसार हैं। सरकार की ओर से जीएसटी छूट देने का लाभ भी लोग उठाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने बुङ्क्षकग व रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया है, लेकिन वह नया सामान शुभ मुहुर्त के दिन ही घर लाएंगे।

कर लिया स्टॉक
त्योहारी सीजन को देखते हुए कारोबारियों ने स्टॉक भी कर लिया है। अब त्योहारी सीजन में बाजार में धनवर्षा होने के इंतजार में कारोबारी बैठे हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी रोहित पाटौदी बताते है कि इलेक्ट्रॉनिट आईटम में ज्यादातर लोगों का रुझान 43 इंच की एलईडी,एसी और इंनेवटर बेट्ररी के प्रति दिख रहा है। इन आईटमों की ग्राहको ने बुंकिग भी करा ली। बस इंतजार नवरात्र का है। इन तीनों आईटमों में एक हजार से पांच हजार की जीएसटी की दर से छूट मिलेगी।

वाहनों की भी हो गई बुंकिग
दुपहिया वाहन संचालक निशांत व धु्व नुवाल ने बताया कि पेट्रोल वाली गाड़ी की भी ग्राहकों ने एड़वास बुंकिग करा ली है। हालांकि जीएसटी को लेकर ग्राहकों में उत्साह है, लेकिन उलझन भी बनी हुई है कि जीएसटी में छूट मिलेगी या नहीं। वहीं एक शोरूम संचालक ने बताया कि शहर सहित जिले में नवरात्र के दौरान दर्जनों वाहनों की बुंकिग हुई है। शुभ मुहुर्त पर लोग हाथों में चाबी लेंगे।

जीएसटी की कम दरों का मिलेगा फायदा
जसीए प्रवीण मूंदड़ा ने बताया कि जीएसटी में हुए बदलाव से दैनिक उपयोग की वस्तुएं साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, किचन वेयर पर जीएसटी 5 प्रतिशत होगी, जो पहले 12-18 प्रतिशत थी। खाद्य पदार्थ माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट, चॉकलेट और कोको उत्पादों पर जीएसटी 5 प्रतिशत होगी, जो पहले 12 से 18 प्रतिशत थी। वहीं 33 जीवन रक्षक दवाएं अब जीएसटी से मुक्त होंगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक किफायती होगी। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी शून्य होगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। पाठ्य सामग्री पर जीएसटी खत्म करने से विद्यार्थी वर्ग को राहत मिलेगी। छोटी कारें, इलेक्ट्रिक वाहन और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें अब 18 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आएंगी, जो पहले 28 प्रतिशत थी। सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जैसे ऐसी, टीवी, फ्रीज, वॉङ्क्षशग मशीन आदि को 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत करने से आम जनता को राहत मिलेगी। इनकी मांग बढऩे से आगामी त्योहार के सीजन में सुस्त पड़े बाजार को नई ऊर्जा मिलेगी

