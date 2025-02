गुजरात से महाकुंभ जा रहे कार चालक की दर्दनाक मौत, चलती कार पर गिरा पत्थर, 6 लोग घायल

Stone Fell On Car Going To Mahakumbh: अलसुबह डाबी थाना क्षेत्र के दूधिकुड़ी के पास हाइवे से कुछ दूरी पर स्थित माइंस में अलसुबह ब्लास्टिंग की गई। इस ब्लास्टिंग से करीब चार किलो वजनी पत्थर उछलकर कार के फ्रंट शीशे पर आ गिरा।