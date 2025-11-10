ऐतिहासिक स्मारकों को निहारते हुए निकाली विरासत यात्रा,समझाया महत्व

बूंदी. बूंदी महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को भी विविध आयोजन हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह गढ़ पैलेस से रानी जी की बावड़ी तक निकाली गई विरासत यात्रा (हेरिटेज वॉक) के साथ हुई। लोक कलाकारों के नृत्य और गान के साथ निकाली गई इस यात्रा में देसी-विदेशी पर्यटक शामिल हुए। विरासत यात्रा गढ़ पैलेस से प्रारंभ होकर जैन मंदिर, ऐतिहासिक हाथी शिवप्रसाद हुंजा घोड़ा, लक्ष्मीनाथ का मंदिर, चारभुजा मंदिर राव भाव के सिंहासन, विभिन्न हवेलियों, तोपखाना, चौगान दरवाजा, नागर सागर कुंड, सूर्यमल मिश्रण की प्रतिमा को निहारते हुए रानी जी की बावड़ी पहुंची।