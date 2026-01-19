Bundi : हिन्दू सम्मेलन के तहत कलशयात्रा में गूंजे देशभक्ति के तराने

बूंदी. कलश यात्रा में शामिल महिलाएं।
बूंदी. रजत गृह सामुदायिक भवन में हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कलश यात्रा निकाली गई, जो राधे कृष्ण मंदिर रजत गृह कॉलोनी से प्रारंभ होकर जनता कॉलोनी, राजपूत कॉलोनी ,नैनवां रोड मुख्य मार्ग से निकाली गई। कलश यात्रा का समापन सामुदायिक भवन नैनवां रोड गेट नंबर 4 में हुआ।
कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में चित्तौड़ प्रांत के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री वीरेंद्र ङ्क्षसह रहे। कार्यक्रम में मातृशक्ति के रूप में ओजस्वी उद्बोधन रवीना कुमावत द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष भाषण हिन्दू सम्मेलन समिति के अध्यक्ष घनश्याम जोशी के द्वारा दिया गया। कार्यक्रम का संचालन हिम्मत ङ्क्षसह गौड़ ने किया। कार्यक्रम में पांच झांकियां का प्रदर्शन किया गया, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, प्रभु श्रीराम की प्रस्तुत की गई। यह जानकारी कार्यक्रम संयोजक अनिल चतुर्वेदी ने दी।
वहीं हिन्दू सम्मेलन को लेकर आजाद बस्ती की ओर से पोस्टर विमोचन कर प्रभात फेरी निकाली गई। सभी की सहमति से 3 फरवरी को धर्म सभा आजाद पार्क में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वहीं दूसरी ओर कलश यात्रा खोजा गेट गणेशजी मंदिर से प्रारम्भ होते हुए आजाद पार्क में सम्पन्न होगी। रविवार को ङ्क्षहदू सम्मेलन समिति द्वारा आजाद बस्ती बूंदी की ओर से खोजा गेट गणेश जी मंदिर में पत्रक निमंत्रण सौंप कर हिन्दू सम्मेलन की मंगल कामनाएं की गई। कुंज बिहारी
बिल्या ने बताया कि प्रत्येक रविवार को प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा।
हिण्डोली. ग्राम अमरत्या में रविवार को हिन्दू सम्मेलन का आयोजन हुआ, इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली।कलश यात्रा व भगवा ध्वज रैली में देशभक्ति के गीतों की गूंज रही। सम्मेलन में अमरत्या मण्डल के सात गांव अमरत्या, बालोला, हरणा, काछोला, कांस की आंतरी, लुहारिया एवं पायरा के महिला पुरुष सम्मिलित हुए।
कार्यक्रम की शुरुआत बाबा हाड़ा के स्थल से कलश यात्रा एवं भगवा ध्वज रैली से हुई। कलश यात्रा बाबा हाड़ा जी तालाब के पास से प्रारंभ होकर अमरत्या माताजी मंदिर प्रांगण तक पहुंची, जहां ङ्क्षहदू धर्म ध्वज के नीचे विधिवत कलश विसर्जन किया गया। रैली के दौरान देशभक्ति एवं धार्मिक गीतों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। धर्म मंच पर मां भारती की पूजा-अर्चना की गई। इस अवसर पर महा मंडलेश्वर भगवान दास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने धर्म संरक्षण के लिए जागरूक रहने का आह्वान किया।
रामगंजबालाजी. अंथडा में विराट हिन्दू सम्मेलन का मण्डल अन्थड़ा में कलश यात्रा अन्तेश्वर महादेव से अरणा माताजी तक निकाली गई। जिसमें सभी मण्डल के गांवों साथेली,बथवाड़ा, लीलेड़ा, लालपुरा, अंथडा, बनका खेड़ा से महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया।
देई. कस्बे में आगामी 25 जनवरी को सकल हिन्दू समाज देई के तत्वावधान में आयोजित होने वाले हिन्दू सम्मेलन को लेकर रविवार को प्रथम निमंत्रण पत्र गणेशजी को दियागया। योगेन्द्र जिन्दल ने बताया कि जयकारों के साथ निमत्रंण पत्र देकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई।
केशवरायपाटन. चामुंडा कॉलोनी में रविवार को हिन्दू सम्मेलन आयोजित किया गया। इससे पहले महिलाओं ने सीएडी कॉलोनी से चामुंडा माता मंदिर परिसर तक कलश यात्रा निकाली। सम्मेलन में महामंडलेश्वर बाबा बालक दास, आरएसएस के जितेंद्र कुमार सोनी, सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी अनिता अग्रवाल, आयोजन के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य बद्रीलाल शर्मा, खण्ड संघ चालक प्रहलाद गौत्तम ने भाग लिया।
रामगंजबालाजी. मंदिर परिसर में हिन्दू समाज की बैठक हुई। बैठक में ङ्क्षहदू सम्मेलन आयोजन के लिए 8 गांवों के प्रतिनिधित्व के लिए 30 सदस्यों को शामिल करते हुए आयोजन समिति का गठन किया।
बरून्धन. कस्बे में संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में ङ्क्षहदू सम्मेलन के आयोजन को लेकर शनिवार को दोपहर बाद बावड़ी बालाजी मंदिर परिसर में सर्व हिन्दू समाज द्वारा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बरूंधन, सीतापुरा, अल्फानगर, मोटुका, गागोस, धनातरी, नदीपार बरूंधन एवं अंधेड के समाजजनों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को 8 फरवरी को बावड़ी के बालाजी, बरूंधन में किया जाना तय किया गया । सम्मेलन के आयोजन को सफल बनाने के लिए सर्वसम्मति से समिति का गठन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिएकलश यात्रा, वाहन रैली, संध्या फेरी आदि कार्यक्रम करने के निर्णय लिए।
