Bundi : हिन्दू सम्मेलन के तहत कलशयात्रा में गूंजे देशभक्ति के तराने

हिण्डोली. ग्राम अमरत्या में रविवार को हिन्दू सम्मेलन का आयोजन हुआ, इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली।कलश यात्रा व भगवा ध्वज रैली में देशभक्ति के गीतों की गूंज रही। सम्मेलन में अमरत्या मण्डल के सात गांव अमरत्या, बालोला, हरणा, काछोला, कांस की आंतरी, लुहारिया एवं पायरा के महिला पुरुष सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम की शुरुआत बाबा हाड़ा के स्थल से कलश यात्रा एवं भगवा ध्वज रैली से हुई। कलश यात्रा बाबा हाड़ा जी तालाब के पास से प्रारंभ होकर अमरत्या माताजी मंदिर प्रांगण तक पहुंची, जहां ङ्क्षहदू धर्म ध्वज के नीचे विधिवत कलश विसर्जन किया गया। रैली के दौरान देशभक्ति एवं धार्मिक गीतों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। धर्म मंच पर मां भारती की पूजा-अर्चना की गई। इस अवसर पर महा मंडलेश्वर भगवान दास मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने धर्म संरक्षण के लिए जागरूक रहने का आह्वान किया।