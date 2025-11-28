पर्याप्त साधन मिले तो पूरे माल का रोजाना हो लदान

जानकारी अनुसार कृषि उपज मंडी में इन दिनों धान की लगभग एक लाख बोरी करीब की रोजाना आवक हो रही है। मंडी में हो रही आवक के अनुरूप व्यापारियों द्वारा लदान करके माल को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं लगा रखे हैं। यहां पर व्यापारियों द्वारा अपने ट्रैक्टर ट्रॉली व कुछ ट्रक के साथ ही हम्मालों के ट्रैक्टर ट्रॉली माल परिवहन के लिए लगा रखे हैं। मण्डी में लगाए गए साधनों से मंडी से कई व्यापारी के मीलों की दूरी 8 से 15 किलोमीटर की है। ऐसे में यहां पर माल की ट्रॉलियां भरने के बाद में कई घंटे तक हम्मालों को दूसरा वाहन आने का इंतजार करना पड़ता है। और इसी का कारण है कि रोजाना का माल रोजाना लदान नहीं हो पा रहा।