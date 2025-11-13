मंडी में लदान रोजाना हो तो मिले समस्या से निजात

कृषि उपज मंडी में शनिवार को मंडी सचिव द्वारा आदेश जारी करके प्लेटफार्म संख्या एक से 6 नंबर तक धान की नीलामी का कार्य शुरू करवाने के लिए ढेर लगाने के लिए किसानों को निर्देश दिए गए थे। उसके बाद में यहां पर कृषि उपज मंडी में मंडी की मुख्य मार्ग की सड़क पर बैंक व सचिव कार्यालय के बाहर की जगह खाली करने के लिए कहा गया था, लेकिन मंडी सचिव के निर्देश के दो दिन बाद भी यहां पर सुरक्षा एजेंसी द्वारा मंडी की व्यवस्थाओं को सुवस्थित करने में कोई रुचि नहीं दिखाई गई। जबकि मंडी सचिव ने व्यवस्थित तरीके से गेहूं और मक्का प्लेटफार्म नंबर 7 पर खाली करने को व अन्य तिलहन व दलहन जिंसों को नवनिर्मित प्लेटफार्म पर खाली करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन तीन दिन निकल जाने के बावजूद भी मंडी में सुरक्षा एजेंसी द्वारा उक्त कार्य को गति नहीं दी गई।