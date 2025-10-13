विद्यार्थियों को परीक्षा में कम अंक मिले तो शिक्षकों पर होगी कार्रवाई

बूंदी. शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के एक आदेश ने शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है। नए फरमान में स्पष्ट आदेश है कि अब शिक्षकों को शाला दर्पण पोर्टल पर बोर्ड परीक्षा मॉड्यूल में वर्ष 2025 की परीक्षा में प्रायोगिक परीक्षा एवं सत्रांक को छोडक़र लिखित ( मुख्य वार्षिक) परीक्षा में विषयवार 40 फीसदी से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इंद्राज करनी होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर शिक्षा निदेशक ने समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों एवं संस्था प्रधानों को यह आदेश जारी किया है। शिक्षक ने बताया कि वैसे भी बोर्ड परीक्षा में अमूमन विद्यार्थियों के सत्रांक व प्रायोगिक में शत-प्रतिशत ही अंक दिए जाते हैं। जबकि, सैद्धांतिक में कम अंक प्राप्त हो रहे। इससे शिक्षकों में इस बात का डर बना हुआ कि बोर्ड पोर्टल में बोर्ड अंक इंद्राज के बाद कहीं कार्रवाई नहीं हो जाए।