बरसात से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करने के दिए निर्देश

बूंदी. कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते जिला कलक्टर अक्षय गोदारा।
बूंदी. जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिसमें बरसात से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन कर सूचना भिजवाने के कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कलक्टर ने उपखंडवार समीक्षा की तथा लंबित प्रकरणों का तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति की भूमि पर अवैध हस्तांतरण के मामलों का निपटारा किया जाएं।
सभी उपखंड अधिकारी व तहसीलदारों द्वारा नियमित रूप से रात्रि चौपाल, जन सुनवाई आयोजित करें। कलक्टर ने निर्देश दिए कि एसडीआरएफ नोर्स के तहत स्वीकृत हुए मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएं। साथ ही सभी उपखंड अधिकारी व तहसीलदार नियमित रूप से मौके पर जाकर मरम्मत कार्यों का स्वयं निरीक्षण करने ओर इसकी साप्तहिक रिपोर्ट बनाकर देने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आपदा राहत कोष से प्राप्त होने वाली सहायता राशि से कोई भी प्रभावित व्यक्ति वंचित नहीं रहे। ग्रामीण सेवा शिविरों में अर्जित की गई प्रगति को आवश्यक रूप से पोर्टल पर अपलोड करने के कलक्टर ने निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि भू-राजस्व व मांग वसूली, इजराय पालना, गैर खातेदारी से खातेदारी, भूमि परिवर्तन, फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसमें विशेष प्रयासों के माध्यम से प्रगति लाने के निर्देश दिए है।
