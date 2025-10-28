Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

बरसात से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करने के दिए निर्देश

जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Oct 28, 2025

बरसात से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करने के दिए निर्देश

बूंदी. कलक्ट्रेट सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेते जिला कलक्टर अक्षय गोदारा।

बूंदी. जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिसमें बरसात से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन कर सूचना भिजवाने के कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। कलक्टर ने उपखंडवार समीक्षा की तथा लंबित प्रकरणों का तेजी से निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति की भूमि पर अवैध हस्तांतरण के मामलों का निपटारा किया जाएं।

सभी उपखंड अधिकारी व तहसीलदारों द्वारा नियमित रूप से रात्रि चौपाल, जन सुनवाई आयोजित करें। कलक्टर ने निर्देश दिए कि एसडीआरएफ नोर्स के तहत स्वीकृत हुए मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाएं। साथ ही सभी उपखंड अधिकारी व तहसीलदार नियमित रूप से मौके पर जाकर मरम्मत कार्यों का स्वयं निरीक्षण करने ओर इसकी साप्तहिक रिपोर्ट बनाकर देने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आपदा राहत कोष से प्राप्त होने वाली सहायता राशि से कोई भी प्रभावित व्यक्ति वंचित नहीं रहे। ग्रामीण सेवा शिविरों में अर्जित की गई प्रगति को आवश्यक रूप से पोर्टल पर अपलोड करने के कलक्टर ने निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि भू-राजस्व व मांग वसूली, इजराय पालना, गैर खातेदारी से खातेदारी, भूमि परिवर्तन, फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसमें विशेष प्रयासों के माध्यम से प्रगति लाने के निर्देश दिए है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Oct 2025 05:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / बरसात से फसलों को हुए नुकसान का आंकलन करने के दिए निर्देश

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला कलक्टर ने किया बूंदी महोत्सव के पोस्टर का विमोचन

जिला कलक्टर ने किया बूंदी महोत्सव के पोस्टर का विमोचन
बूंदी

सैकड़ों बीघा धान पानी में भीगने से हुआ बेकार

सैकड़ों बीघा धान पानी में भीगने से हुआ बेकार
बूंदी

बेमौसम बारिश में टूटे किसानों के अरमान

बेमौसम बारिश में टूटे किसानों के अरमान
बूंदी

33 साल में पहली बार कार्तिक माह में खोले गुढ़ा बांध के गेट

33 साल में पहली बार कार्तिक माह में खोले गुढ़ा बांध के गेट
बूंदी

Rajasthan Rain : राजस्थान के इस जिले में झमाझम बारिश, 33 साल में पहली बार कार्तिक माह में खोले इस बांध के गेट

बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.