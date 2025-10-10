अन्तरराज्यीय ठग दबोचा, 15 राज्यों में धोखाधड़ी, चार करोड़ से अधिक का लेनदेन

पुलिस गिरफ्त में आरोपी
बूंदी. बूंदी की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने के दर्ज प्रकरण में फरार चल रहे एक अंतरराज्यीय साइबर ठग बाहरली बूंदी निवासी 24 वर्षीय जितेन्द्र वैष्णव को गिरफ्तार किया है। आरोपी ठग भोले-भाले ओर अपने परिचितों को फंसाकर साइबर क्राइम की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस को इसके बैंक खाते से 4 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक के अवैध ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ है, जिसकी टीम जांच कर रही है। पकड़ा गया आरोपी ने 15 राज्यों के हजारों लोगों को निशाना बनाते हुए करोड़ों की धोखाधड़ी की है। प्रकरण में आरोपी के अन्य साथी की तलाश जारी है। साइबर क्राइम के पुलिस उपअधीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व पुलिस मुख्यालय से करोड़ों रुपए की लेनदेन के मामले में रिपोर्ट मिली, जिसमें कहा कि बूंदी में ठग द्वारा साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस पर पुलिस ने आरोपी की जानकारी जुटाई, जिसमें देशभर में अलग-अलग जगहों पर 42 शिकायत प्राप्त हुई। टीम ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी ठग की तलाशी शुरु की और मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की। पुलिस टीम ने 24 घंटे में आरोपी जितेंद्र वैष्णव को बूंदी के एक बैंक के बाहर से दबोच लिया। गिरोह के सदस्य विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नंबर और फर्जी पहचान से काम करता था, ताकि पुलिस से बच सके। इस फ्रॉड में तीन से चार जनों के होने की पुलिस आशंका जता रही है। पुलिस आरोपी से हर एंगल से जांच कर तस्दीक कराने में जुटी हुई है।
किसी के प्रलोभन में नहीं आए
साइबर टीम ने आमजन से अपील है कि साइबर ठगों द्वारा वर्तमान समय में नित नए-नए तरीके अपनाकर साइबर ठगी की जा रही है। ऐसे में किसी भी परिचित, अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आकर अपना बैंक खाता व मोबाइल अथवा सोशल मीडिया हैंडलिंग या ऑपरटेरिंग उपकरण तथा अपने निजी दस्तावेज शेयर नहीं करें। साइबर ठगी के शिकार हो जाने पर तुरंत साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं या फिर नजदीकी पुलिस थाना एवं साइबर थाना पर रिपोर्ट देवे।
करोड़ों के लेनदेन में करता था
आरोपी साइबर ठग अपनी टीम के साथ लोगों को ऑनलाइन गेमिंग , निवेश और त्वरित मुनाफे के झांसे में लेकर भोले-भाले लोगों से उनके सेङ्क्षवग और करंट अकाउंट, सिम कार्ड और पहचान दस्तावेज हासिल कर उनका उपयोग देशभर में करोड़ों के लेनदेन में करता था। ठगों ने राजस्थान, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, आंधप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, बृहन मुंबई, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु व झारखंड राज्यों के विभिन्न लोगों से राशि हड़पी है।
यह थे टीम में शामिल
अंतरराज्यीय साइबर ठग को पकडऩे में सहायक उप निरीक्षक मुकेन्द्रपाल सिंह, हेड कांस्टेबल भोजेन्द्र सिंह, कास्टेबल शैलेन्द्र सिंह, रामप्रताप, गोकुल व राहुल शामिल है।
