Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

अन्तरराज्यीय ठग दबोचा, 15 राज्यों में धोखाधड़ी, चार करोड़ से अधिक का लेनदेन

बूंदी. बूंदी की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेङ्क्षमग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने के दर्ज प्रकरण में फरार चल रहे एक अंतरराज्यीय साइबर ठग बाहरली बूंदी निवासी 24 वर्षीय जितेन्द्र वैष्णव को गिरफ्तार किया है।

2 min read

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Oct 10, 2025

अन्तरराज्यीय ठग दबोचा, 15 राज्यों में धोखाधड़ी, चार करोड़ से अधिक का लेनदेन

पुलिस गिरफ्त में आरोपी

बूंदी. बूंदी की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने के दर्ज प्रकरण में फरार चल रहे एक अंतरराज्यीय साइबर ठग बाहरली बूंदी निवासी 24 वर्षीय जितेन्द्र वैष्णव को गिरफ्तार किया है। आरोपी ठग भोले-भाले ओर अपने परिचितों को फंसाकर साइबर क्राइम की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस को इसके बैंक खाते से 4 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक के अवैध ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ है, जिसकी टीम जांच कर रही है। पकड़ा गया आरोपी ने 15 राज्यों के हजारों लोगों को निशाना बनाते हुए करोड़ों की धोखाधड़ी की है। प्रकरण में आरोपी के अन्य साथी की तलाश जारी है। साइबर क्राइम के पुलिस उपअधीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व पुलिस मुख्यालय से करोड़ों रुपए की लेनदेन के मामले में रिपोर्ट मिली, जिसमें कहा कि बूंदी में ठग द्वारा साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस पर पुलिस ने आरोपी की जानकारी जुटाई, जिसमें देशभर में अलग-अलग जगहों पर 42 शिकायत प्राप्त हुई। टीम ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी ठग की तलाशी शुरु की और मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की। पुलिस टीम ने 24 घंटे में आरोपी जितेंद्र वैष्णव को बूंदी के एक बैंक के बाहर से दबोच लिया। गिरोह के सदस्य विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नंबर और फर्जी पहचान से काम करता था, ताकि पुलिस से बच सके। इस फ्रॉड में तीन से चार जनों के होने की पुलिस आशंका जता रही है। पुलिस आरोपी से हर एंगल से जांच कर तस्दीक कराने में जुटी हुई है।

किसी के प्रलोभन में नहीं आए
साइबर टीम ने आमजन से अपील है कि साइबर ठगों द्वारा वर्तमान समय में नित नए-नए तरीके अपनाकर साइबर ठगी की जा रही है। ऐसे में किसी भी परिचित, अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आकर अपना बैंक खाता व मोबाइल अथवा सोशल मीडिया हैंडलिंग या ऑपरटेरिंग उपकरण तथा अपने निजी दस्तावेज शेयर नहीं करें। साइबर ठगी के शिकार हो जाने पर तुरंत साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं या फिर नजदीकी पुलिस थाना एवं साइबर थाना पर रिपोर्ट देवे।

करोड़ों के लेनदेन में करता था
आरोपी साइबर ठग अपनी टीम के साथ लोगों को ऑनलाइन गेमिंग , निवेश और त्वरित मुनाफे के झांसे में लेकर भोले-भाले लोगों से उनके सेङ्क्षवग और करंट अकाउंट, सिम कार्ड और पहचान दस्तावेज हासिल कर उनका उपयोग देशभर में करोड़ों के लेनदेन में करता था। ठगों ने राजस्थान, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, आंधप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, बृहन मुंबई, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु व झारखंड राज्यों के विभिन्न लोगों से राशि हड़पी है।

यह थे टीम में शामिल
अंतरराज्यीय साइबर ठग को पकडऩे में सहायक उप निरीक्षक मुकेन्द्रपाल सिंह, हेड कांस्टेबल भोजेन्द्र सिंह, कास्टेबल शैलेन्द्र सिंह, रामप्रताप, गोकुल व राहुल शामिल है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Oct 2025 12:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / अन्तरराज्यीय ठग दबोचा, 15 राज्यों में धोखाधड़ी, चार करोड़ से अधिक का लेनदेन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बहुचर्चित गोवंश हत्याकाण्ड के तीन आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला

बहुचर्चित गोवंश हत्याकाण्ड के तीन आरोपियों का पैदल जुलूस निकाला
बूंदी

झोपड़ी में रहता था परिवार, कुछ दिन में ही बन गए करोड़पति, राज जानकर पुलिस के होश उड़े, 12 करोड़ की प्रॉपर्टी कर दी सीज

बूंदी

बूंदी के बहुचर्चित गोवंश हत्याकांड में तीन आरोपी रिमांड पर भेजे, गांव में निकाला जुलूस, भीड़ ने की जमकर नारेबाजी

Bundi cow slaughter case
बूंदी

Bundi: पति-पत्नी मिलकर स्पा की आड़ में करते थे अनैतिक धंधा, कोर्ट ने 10 करोड़ की संपत्ति कुर्की के दिए आदेश

बूंदी

दिव्यांग पुत्र की दो वर्ष से पेंशन बंद, चालू करवाने के लिए लोडिंग टेम्पो में लेकर एसडीएम के पास पहुंची मां

दिव्यांग पुत्र की दो वर्ष से पेंशन बंद, चालू करवाने के लिए लोडिंग टेम्पो में लेकर एसडीएम के पास पहुंची मां
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.