अन्तरराज्यीय ठग दबोचा, 15 राज्यों में धोखाधड़ी, चार करोड़ से अधिक का लेनदेन

बूंदी. बूंदी की साइबर क्राइम थाना पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों रुपए की साइबर ठगी करने के दर्ज प्रकरण में फरार चल रहे एक अंतरराज्यीय साइबर ठग बाहरली बूंदी निवासी 24 वर्षीय जितेन्द्र वैष्णव को गिरफ्तार किया है। आरोपी ठग भोले-भाले ओर अपने परिचितों को फंसाकर साइबर क्राइम की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस को इसके बैंक खाते से 4 करोड़ 85 लाख रुपए से अधिक के अवैध ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का खुलासा हुआ है, जिसकी टीम जांच कर रही है। पकड़ा गया आरोपी ने 15 राज्यों के हजारों लोगों को निशाना बनाते हुए करोड़ों की धोखाधड़ी की है। प्रकरण में आरोपी के अन्य साथी की तलाश जारी है। साइबर क्राइम के पुलिस उपअधीक्षक ओमप्रकाश ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व पुलिस मुख्यालय से करोड़ों रुपए की लेनदेन के मामले में रिपोर्ट मिली, जिसमें कहा कि बूंदी में ठग द्वारा साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस पर पुलिस ने आरोपी की जानकारी जुटाई, जिसमें देशभर में अलग-अलग जगहों पर 42 शिकायत प्राप्त हुई। टीम ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी ठग की तलाशी शुरु की और मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम गठित की। पुलिस टीम ने 24 घंटे में आरोपी जितेंद्र वैष्णव को बूंदी के एक बैंक के बाहर से दबोच लिया। गिरोह के सदस्य विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नंबर और फर्जी पहचान से काम करता था, ताकि पुलिस से बच सके। इस फ्रॉड में तीन से चार जनों के होने की पुलिस आशंका जता रही है। पुलिस आरोपी से हर एंगल से जांच कर तस्दीक कराने में जुटी हुई है।