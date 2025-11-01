Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

क्या आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में है? बीएलओ घर-घर जाकर देगा गणना प्रपत्र

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजस्थान सहित 12 राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनर्रीक्षण (एसआईआर) अभियान चलाया जा रहा है। जिले में यह अभियान 4 नवम्बर से शुरू होगा, जिसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 01, 2025

क्या आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में है? बीएलओ घर-घर जाकर देगा गणना प्रपत्र

बूंदी जिला कलक्टे्रट

बूंदी. निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राजस्थान सहित 12 राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनर्रीक्षण (एसआईआर) अभियान चलाया जा रहा है। जिले में यह अभियान 4 नवम्बर से शुरू होगा, जिसके तहत बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह अद्यतन, शुद्ध और त्रुटिरहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक न छूटे और अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न रहें। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस पुनर्रीक्षण में 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मेपिंग की जा रही हैं। बीएलओ 4 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता को एक परिगणना प्रपत्र (ईएफ) वितरित करेंगे। इस प्रपत्र में मतदाता का नाम, पता और पुरानी फोटो सहित अन्य विवरण पूर्व-मुद्रित रहेंगे। मतदाताओं को प्रपत्र पर अपनी नवीनतम रंगीन फोटो चिपकानी होगी। बीएलओ 2002 की सूची से नाम मिलान व ङ्क्षलङ्क्षकग में मतदाताओं की सहायता करेंगे। इस कार्य के लिए बीएलओ हर मतदाता के घर तीन बार तक जा सकते हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा व कांग्रेस से मनीष गौतम सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहें।

गणना के दौरान नहीं मांगा जाएगा कोई दस्तावेज
परिगणना चरण के दौरान मतदाताओं से किसी भी प्रकार के दस्तावेज मांगे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रपत्र जमा कराने वाले सभी मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल होंगे। पुनर्रीक्षण के लिए कैलेंडर निर्धारित किया गया है। इसके तहत घर-घर प्रपत्र वितरण व संग्रहण होगा तथा 9 दिसम्बर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 9 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी। कैलेंडर के अनुसार 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक नोटिस फेज (सुनवाई एवं सत्यापन कार्य) एवं 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

उन्हें जारी होगा नोटिस
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं का 2002 की सूची से मिलान या ङ्क्षलङ्क्षकग नहीं हो पाएगी, उन्हें ईआरओ व एईआरओ द्वारा नोटिस जारी कर उनकी पात्रता की जांच की जाएगी। सत्यापन के बाद ही पात्र नागरिकों के नाम अंतिम सूची में जोड़े जाएंगे और अपात्र नाम हटाए जाएंगे।

जिले में 8 लाख 97 हजार मतदाता
बैठक में बताया कि जिले में 895 मतदान केंद्र है। वहीं कुल 8 लाख 97 हजार 906 मतदाता हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपने
बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) शीघ्र नियुक्त करने के लिए कहा है, ताकि वे इस जनजागरण अभियान में सहयोग कर सकें।

13 दस्तावेजों में कोई एक दिखाना होगा
केशवरायपाटन. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केशवरायपाटन (185) ऋतुराज शर्मा की अध्यक्षता में उपखण्ड कार्यालय में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई।
बैठक में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है। 4 नवम्बर से 4 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना फॉर्म भरवाएं जाएंगे। इस दौरान कोई दस्तावेज मतदाता से नहीं लिया जाएगा। 9 दिसंबर का ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन होगा।उसके बाद दावे और आपत्तियां ली जाएगी । मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को होगा।
हिण्डोली. विधानसभा क्षेत्र हिण्डोली में चुनाव आयोग द्वारा गहन पुनर्रीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत शुक्रवार को राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिवराज मीणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ परिगणना प्रपत्र के सम्बन्ध में चर्चा की गई, जिसमें निर्वाचक पर पिछली एसआईआर निर्वाचक नामावली अपना और संबंधित रिश्तेदारों का नाम देख सकते हैं। 2002 एसआईआर निर्वाचक नामावली में परिगणना प्रपत्र में दिया गया, विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता है। उन्हें नोटिस प्राप्त होने पर, निर्वाचक को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर 13 दस्तावेज में से एक दस्तावेज प्रदान करने होंगे। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पेच की बावड़ी, बसोली , हिण्डोली, एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक के निजी सहायक आदि मौजूद रहे।

Hindi News / Rajasthan / Bundi / क्या आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में है? बीएलओ घर-घर जाकर देगा गणना प्रपत्र

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

