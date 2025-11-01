क्या आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में है? बीएलओ घर-घर जाकर देगा गणना प्रपत्र

13 दस्तावेजों में कोई एक दिखाना होगा

केशवरायपाटन. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी केशवरायपाटन (185) ऋतुराज शर्मा की अध्यक्षता में उपखण्ड कार्यालय में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने बताया कि राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है। 4 नवम्बर से 4 दिसंबर तक बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना फॉर्म भरवाएं जाएंगे। इस दौरान कोई दस्तावेज मतदाता से नहीं लिया जाएगा। 9 दिसंबर का ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन होगा।उसके बाद दावे और आपत्तियां ली जाएगी । मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी को होगा।

हिण्डोली. विधानसभा क्षेत्र हिण्डोली में चुनाव आयोग द्वारा गहन पुनर्रीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत शुक्रवार को राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी शिवराज मीणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ परिगणना प्रपत्र के सम्बन्ध में चर्चा की गई, जिसमें निर्वाचक पर पिछली एसआईआर निर्वाचक नामावली अपना और संबंधित रिश्तेदारों का नाम देख सकते हैं। 2002 एसआईआर निर्वाचक नामावली में परिगणना प्रपत्र में दिया गया, विवरण या तो उपलब्ध नहीं है या डेटाबेस से मेल नहीं खाता है। उन्हें नोटिस प्राप्त होने पर, निर्वाचक को निम्नलिखित श्रेणियों के आधार पर 13 दस्तावेज में से एक दस्तावेज प्रदान करने होंगे। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष पेच की बावड़ी, बसोली , हिण्डोली, एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक के निजी सहायक आदि मौजूद रहे।