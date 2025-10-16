आठ साल में ही दो बार टूट गया, अब फिर बनेगा

बूंदी. हिण्डोली. राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी उनियारा से नैनवां-हिण्डोली, जहाजपुर शाहपुरा होते हुए गुलाबपुरा तक 204 किलोमीटर सडक़ निर्माण कार्य आठ साल में तीसरी बार शुरू किया गया है। दो बार इस हाइवे का निर्माण संवेदक द्वारा किया जा चुका है। अब इसका निर्माण एनएचएआई के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए 135 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है।

जानकारी अनुसार वर्ष 2017-18 में उनियारा से गुलाबपुरा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी स्वीकृत संचालित किया गया था। संवेदक ने काफी समय तक सडक़ निर्माण कार्य किया था, लेकिन तत्कालीन संवेदक द्वारा अन्य लोगों को पेटी दर पेटी कार्य

देने से गुणवत्तादार सडक़ नहीं बन पाई थी। जब सडक़ तैयार हुई एवं वाहनों की आवाजाही के साथ ही टूटने लगी थी। ऐसे में एक वर्ष बाद ही सडक़ की स्थिति खराब हो गई थी, जिस पर एनएचएआई द्वारा संवेदक को दोबारा सडक़ निर्माण करने के निर्देश दिए थे, जिस पर संवेदक ने दोबारा सडक़ को तैयार किया गया था। उसके बाद वाहनों की आवाजाही हुई थी। अब 2025 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत कर उनियारा से हिण्डोली, जहाजपुर, शाहपुरा होते हुए गुलाबपुरा तक सडक़ निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया गया है। यहां पर गणेशगंज के पास से सडक़ निर्माण कार्य शुरू हो गया है।