आठ साल में ही दो बार टूट गया, अब फिर बनेगा

हिण्डोली. राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी गणेशगंज के निकट कार्य शुरू करते हुए।
बूंदी. हिण्डोली. राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी उनियारा से नैनवां-हिण्डोली, जहाजपुर शाहपुरा होते हुए गुलाबपुरा तक 204 किलोमीटर सडक़ निर्माण कार्य आठ साल में तीसरी बार शुरू किया गया है। दो बार इस हाइवे का निर्माण संवेदक द्वारा किया जा चुका है। अब इसका निर्माण एनएचएआई के द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए 135 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए है।
जानकारी अनुसार वर्ष 2017-18 में उनियारा से गुलाबपुरा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी स्वीकृत संचालित किया गया था। संवेदक ने काफी समय तक सडक़ निर्माण कार्य किया था, लेकिन तत्कालीन संवेदक द्वारा अन्य लोगों को पेटी दर पेटी कार्य
देने से गुणवत्तादार सडक़ नहीं बन पाई थी। जब सडक़ तैयार हुई एवं वाहनों की आवाजाही के साथ ही टूटने लगी थी। ऐसे में एक वर्ष बाद ही सडक़ की स्थिति खराब हो गई थी, जिस पर एनएचएआई द्वारा संवेदक को दोबारा सडक़ निर्माण करने के निर्देश दिए थे, जिस पर संवेदक ने दोबारा सडक़ को तैयार किया गया था। उसके बाद वाहनों की आवाजाही हुई थी। अब 2025 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक करोड़ 35 लाख रुपए स्वीकृत कर उनियारा से हिण्डोली, जहाजपुर, शाहपुरा होते हुए गुलाबपुरा तक सडक़ निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया गया है। यहां पर गणेशगंज के पास से सडक़ निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
10 मीटर चौड़ी बनेगी
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आधिकारिक सूत्रों ने बताया की राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी की पूरी सडक़ का नया निर्माण होगा। संवेदक द्वारा पुरानी सडक़ को पूरी तरह उखाडकऱ नई सडक़ निर्माण होगा, जिसका कार्य हिण्डोली क्षेत्र के गणेशगंज से शुरू किया गया है। सडक़ का निर्माण उनियारा से गुलाबपुरा तक बनाई जाएगी। पंडेर में फोरलेन बनेगा। सडक़ की चौड़ाई 10 मीटर रहेगी।
भारी वाहन गुजरते हैं
राष्ट्रीय राजमार्ग 148 डी हिण्डोली से नैनवां उनियारा की ओर भारी वाहन गुजरते हैं। यहां पर जयपुर जाने वाले व टोल बचाने के चक्कर में सीधे उनियारा मार्ग से भारी वाहन व 8 लाइन रोड में मिलने के लिए यही से गुजरते हैं। ऐसे में इस रोड पर काफी वाहनों का दबाव है।
तय समय में करना होगा निर्माण
राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने बताया कि संवेदक द्वारा सडक़ निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया गया है। संवेदक सडक़ बनाने के लिए को 18 माह का समय दिया गया है। उक्त अवधि में 204 किलोमीटर सडक़ तैयार करके एनएचएआई को सौंपेगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 148 डी पर 135 करोड रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू हो गया है। संवेदक को 18 माह की अवधि दी गई है। कुल 204 किलोमीटर लंबे हाइवे का निर्माण कार्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग हर 5 साल में रिनिवल होता है। इसके तहत के कार्य करवाया जा रहा है।
संदीप अग्रवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोटा।
