Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

जनाना अस्पताल: नाम बड़ा, सुविधाएं मरीजों के भरोसे

सामान्य चिकित्सालय के हाल यहां के जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से छुपे नहीं है, इसके बावजूद सुधार के नाम पर निर्देश व मासिक मीङ्क्षटग से आगे कुछ नजर नहीं आता है। जनाना अस्पताल के लेबर रूम व ऑपरेशन थियेटर में प्रसव के दौरान काम आने वाली मुख्य सामग्री करीब एक माह से खत्म हो चुकी है।

3 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 01, 2025

जनाना अस्पताल: नाम बड़ा, सुविधाएं मरीजों के भरोसे

बूंदी. जनाना अस्पताल

बूंदी. सामान्य चिकित्सालय के हाल यहां के जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से छुपे नहीं है, इसके बावजूद सुधार के नाम पर निर्देश व मासिक मीटिंग से आगे कुछ नजर नहीं आता है। जनाना अस्पताल के लेबर रूम व ऑपरेशन थियेटर में प्रसव के दौरान काम आने वाली मुख्य सामग्री करीब एक माह से खत्म हो चुकी है। हालत यह है कि जनाना अस्पताल को स्वयं के स्तर पर प्राथमिक चिकित्सालय से सामग्री मंगवानी पड़ी, वहीं कुछ मरीजों से बाजार से खरीद कर मंगवाई गई।
लेबर रूम इंचार्ज अनीता व ज्योति ने बताया प्रसव के दौरान विभिन्न चरणों में पांच प्रकार के ग्लफ्स काम आते है, लेकिन सभी प्रकार के ग्लफ्स करीब एक माह से खत्म हो रहे है। वहीं इसके अलावा प्रसव के लिए काम आने वाला ऑक्सीटोक्सीन इंजेक्शन भी खत्म हुए काफी दिन हो चुके है, इसके विकल्पिक के रूप में अन्य कोई इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कई बार स्थिति विकट हो जाती है। वहीं प्रसव पूर्व काम आने वाली सीपी जेल भी एवं प्रसूता का डाटा फीड करने के काम आने वाली सीट खत्म होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त सामग्री खत्म होने के बारे में करीब एक माह में तीन बार बता चुके है, लेकिन अब तक आपूर्ति नहीं हुई है।

नहीं मिली सीजर, बाजार में करवा रहे धार
प्रसव प्रक्रिया में संक्रमण रहित सीजर (कैंची) होना अतिआवश्यक है। लेबर रूम इंचार्ज के अनुसार करीब दस सीजर होना आवश्यक है, जिसमें एक बार में पांच काम ली जाती है और पांच को ऑटोक्लेव में रखा जाता है। एक माह से सभी सीजर की धार खत्म होने के कारण स्वयं के स्तर पर तीन बार बाजार में धार करवाई जा चुकी है, वहीं कई बार मांग करने के बाद भी स्टोर से सीजर उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

बाजार से लाया कॉटन व ग्लफ्स
कठियाड़ी निवासी सुनील शर्मा ने बताया कि ऑपरेशन थियेटर में ग्लफ्स खत्म हो जाने पर उसे पर्ची पर लिख कर दिया गया तथा कॉटन के लिए बोला गया। इस पर 360 रुपए में दोनों खरीद कर लेकर दिए है।

प्राथमिक चिकित्सालय से मंगवाए
ऑपरेशन थियेटर (शल्य चिकित्सा) इंचार्च सोनम ने बताया कि साढ़े छह, सात व साढ़े सात नम्बर के ग्लफ्स दो माह से नहीं मिल रहे है। इस पर उन्होंने रजत गृह प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र से मंगवाए। इनके खत्म हो जाने पर जनरल ओटी से मंगवाए गए है। वहीं ड्रेङ्क्षसग के बाद लगाई जाने वाली व्हाइट टेप भी खत्म है। अभी तक किसी मरीज से बाजार से कोई दवा या अन्य सामग्री नहीं मंगवाई है।

पता करेंगे
प्रसव में काम आने वाले संसाधन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जा रही है, फिर भी कैसे कम हो गए, लेबर रुम व ओटी का निरीक्षण कर पता किया जाएगा।
एलएन मीना, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, बूंदी

चालीस मिनट इंतजार के बाद मिला उपचार
लाखेरी . उपखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाखेरी में शुक्रवार सुबह अव्यवस्था हावी रही। अस्पताल सुबह 9 बजे खुल गया, लेकिन 9.30 बजे तक एक भी चिकित्सक अस्पताल नहीं पहुंचा। मरीजों की कतार लग गई और परिजन डॉक्टरों का इंतजार करते नजर आए। अस्पताल का पर्ची काउंटर तय समय पर खुला, करीब 70 मरीजों ने पर्ची कटवाई, पर उपचार शुरू नहीं हो सका। नर्सिंग स्टाफ व अन्य कर्मी भी देरी से पहुंचे।
प्रशासन हरकत में आया तो पहुंचे डॉक्टर
लोगों की शिकायत पर मामला सीएमएचओ डॉ. ओ.पी. सामर और कार्यवाहक एसडीएम ऋतुराज शर्मा तक पहुंचा। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद करीब 9.40 बजे महिला चिकित्सक डॉ. वेदांती सक्सेना अस्पताल पहुंची। इसके कुछ
समय बाद एक और चिकित्सक बुलाया गया।

‘बच्चा दर्द से रोता रहा, डॉक्टर नहीं थे’
लाखेरी नयापुरा निवासी एक दंपती अपने एक साल के बच्चे को दर्द से बिलखते हुए अस्पताल लाए, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलने से उन्हें इंतजार करना पड़ा। वहीं, बडग़ांव निवासी 75 वर्षीय भैरी बाई, जिन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, को भी लंबे इंतजार के बाद ही उपचार मिला। मरीजों ने बताया कि अस्पताल में यह स्थिति नई नहीं है। यहां डॉक्टर रोजाना देरी से पहुंचते हैं।

डेपुटेशन पर डॉक्टर, यहां भुगत रहे मरीज
लाखेरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुल 12 स्वीकृत पदों में से केवल 8 भरे हुए हैं। इनमें से चार चिकित्सक डेपुटेशन पर अन्य जगह कार्यरत हैं, जबकि उनका वेतन लाखेरी अस्पताल से उठाया जा रहा है। अस्पताल में फिलहाल केवल दो सामान्य चिकित्सक, एक महिला चिकित्सक और एक दंत रोग विशेषज्ञ ही सेवा दे रहे हैं।

जांच होगी
लाखेरी अस्पताल में समय पर चिकित्सक नहीं आने की शिकायत मिली है। मामले की जांच करवा कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सकों को समय पालन के प्रति पाबंद किया जाएगा।
डॉ. ओ.पी. सामर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बूंदी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 11:59 am

Published on:

01 Nov 2025 11:57 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / जनाना अस्पताल: नाम बड़ा, सुविधाएं मरीजों के भरोसे

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्या आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में है? बीएलओ घर-घर जाकर देगा गणना प्रपत्र

क्या आपका नाम 2002 की मतदाता सूची में है? बीएलओ घर-घर जाकर देगा गणना प्रपत्र
बूंदी

बादलिया बाग की रियासतकालीन बावड़ी भी तालाब में समाई

बादलिया बाग की रियासतकालीन बावड़ी भी तालाब में समाई
बूंदी

एक करोड़ रुपए का गोल्ड लोन घोटाले का शातिर आरोपी जयपुर से गिरफ्तार

एक करोड़ रुपए का गोल्ड लोन घोटाले का शातिर आरोपी जयपुर से गिरफ्तार
बूंदी

भगवान केशव की पंचकोसी परिक्रमा 31 को, पथरीली राह करेंगे श्रद्धालु पार

भगवान केशव की पंचकोसी परिक्रमा 31 को, पथरीली राह करेंगे श्रद्धालु पार
बूंदी

स्कूल भवन गिरा भूली सरकार,अभिभावकों पर बढ़ा छह हजार रुपए का भार

स्कूल भवन गिरा भूली सरकार,अभिभावकों पर बढ़ा छह हजार रुपए का भार
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.