जनाना अस्पताल: नाम बड़ा, सुविधाएं मरीजों के भरोसे

बूंदी. सामान्य चिकित्सालय के हाल यहां के जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से छुपे नहीं है, इसके बावजूद सुधार के नाम पर निर्देश व मासिक मीटिंग से आगे कुछ नजर नहीं आता है। जनाना अस्पताल के लेबर रूम व ऑपरेशन थियेटर में प्रसव के दौरान काम आने वाली मुख्य सामग्री करीब एक माह से खत्म हो चुकी है। हालत यह है कि जनाना अस्पताल को स्वयं के स्तर पर प्राथमिक चिकित्सालय से सामग्री मंगवानी पड़ी, वहीं कुछ मरीजों से बाजार से खरीद कर मंगवाई गई।

लेबर रूम इंचार्ज अनीता व ज्योति ने बताया प्रसव के दौरान विभिन्न चरणों में पांच प्रकार के ग्लफ्स काम आते है, लेकिन सभी प्रकार के ग्लफ्स करीब एक माह से खत्म हो रहे है। वहीं इसके अलावा प्रसव के लिए काम आने वाला ऑक्सीटोक्सीन इंजेक्शन भी खत्म हुए काफी दिन हो चुके है, इसके विकल्पिक के रूप में अन्य कोई इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में कई बार स्थिति विकट हो जाती है। वहीं प्रसव पूर्व काम आने वाली सीपी जेल भी एवं प्रसूता का डाटा फीड करने के काम आने वाली सीट खत्म होने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त सामग्री खत्म होने के बारे में करीब एक माह में तीन बार बता चुके है, लेकिन अब तक आपूर्ति नहीं हुई है।