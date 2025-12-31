कीचड़ में कनक दंडवत, बाइक फिसलने से गिरे श्रद्धालु

देई. सडक़ पर कीचड में होकर कनकदंडवत करते श्रद्धालु।
देई. कस्बे के बांसी रोड पर स्थित दिव्यश्रीश्याम मंदिर देईधाम पर मंगलवार को एकादशी पर श्रद्धालुओं को कीचड में होकर कनकदंडवत यात्रा करनी पड़ी। वहीं कीचड़ में हो रही फिसलन में बाइक गिरने से श्रद्धालु चोटिल हुए। कीचड़ की अव्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त हो गया। बाइक फिसलने से केशवरायपाटन निवासी मुकेश कुमार अपनी पत्नी व बच्चों सहित गिर गया। आसपास के लोगों ने जाकर उन्हें उठाया। सडक़ पर हो रहे कीचड़ को लेकर लोगों ने पहले ही विरोध प्रदर्शन कर नगरपालिका प्रशासन से समस्या का समाधान करने की मांग की थी, लेकिन नगरपालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाही नहीं होने से सडक पर नालियों का पानी बहने से कीचड़ फिसलन हो रही है। समस्या समाधान नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर रोष जताया।
ईओ भी करें कनक दंडवत
दुकानदार आशाराम गुर्जर ने बताया कि इस सडक़ पर ईओ के आने पर उससे कनकदंडवत करवाया जाएगा, तब पता चलेगा कि श्रद्धालुओं को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बारे नगरपालिका कनिष्ठ अभियंता रवि कुमार ने बताया कि नाला का स्टीमेट बनाया जाएगा, अस्थाई तौर पर पानी निकासी की व्यवस्था की जाएगी।
तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक गंभीर घायल
पेच की बावड़ी . कस्बे के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर सोमवार देर शाम तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिस पर बाइक सवार युवक गंभीर घायल हो गया, जिसे आसपास के ग्रामीणों ने
निजी वाहन से देवली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।
जानकारी अनुसार बाइक सवार देवराज गुर्जर (32) निवासी बेनपा जिला टोंक का निवासी था, जो कि ट्रक चालक है। वह बाइक से ङ्क्षहडोली से देवली की तरफ जा रहा था। इस दौरान बूंदी की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही कार ने पीछे से टक्कर मार दी। घटना की सूचना लोगों ने कंट्रोल रूम पर दी है। वहीं घायल का देवली के निजी चिकित्सालय में उपचार जारी है।