कीचड़ में कनक दंडवत, बाइक फिसलने से गिरे श्रद्धालु

देई. कस्बे के बांसी रोड पर स्थित दिव्यश्रीश्याम मंदिर देईधाम पर मंगलवार को एकादशी पर श्रद्धालुओं को कीचड में होकर कनकदंडवत यात्रा करनी पड़ी। वहीं कीचड़ में हो रही फिसलन में बाइक गिरने से श्रद्धालु चोटिल हुए। कीचड़ की अव्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं में रोष व्याप्त हो गया। बाइक फिसलने से केशवरायपाटन निवासी मुकेश कुमार अपनी पत्नी व बच्चों सहित गिर गया। आसपास के लोगों ने जाकर उन्हें उठाया। सडक़ पर हो रहे कीचड़ को लेकर लोगों ने पहले ही विरोध प्रदर्शन कर नगरपालिका प्रशासन से समस्या का समाधान करने की मांग की थी, लेकिन नगरपालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाही नहीं होने से सडक पर नालियों का पानी बहने से कीचड़ फिसलन हो रही है। समस्या समाधान नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर रोष जताया।