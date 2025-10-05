कार्तिक मेला सात से, तैयारियां शुरू ही नहीं

चर्मण्यवती में कार्तिक स्नान का बड़ा धार्मिक महत्व है। वर्षों से नगरपालिका की ओर से कार्तिक पूर्णिमा 15 दिवसीय कार्तिक मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार नगरपालिका ने कार्तिक मेले के तैयारी शुरू नहीं की। मेले के लिए गत दिनों नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल कराड में पालिका बोर्ड की बैठक बुलाई थी, लेकिन अधिशासी अधिकारी के नहीं आने पर बैठक को निरस्त करना पड़ा। अचानक बैठक निरस्त करने से कार्तिक मेले के लिए बजट स्वीकृत नहीं हो पाया। अब इसके लिए अलग से बैठक बुलानी पड़ेगी। बैठक नहीं होने से मेले की तैयारियां प्रभावित हो रही है। बैठक में मेले के लिए बजट तय किया जाता है।