कार्तिक मेला सात से, तैयारियां शुरू ही नहीं

केशवरायपाटन. धार्मिक नगरी में 7 अक्टूबर से कार्तिक महास्नान शुरू हो जाएगा। क्षेत्र में काफी संख्या में महिलाएं बालिकाएं, पुरुष एक माह तक का कार्तिक स्नान करते हैं। धार्मिक महत्व वाले इस महापर्व में कई धार्मिक पर्व आते हैं। इन प्रमुख पर्व में श्रद्धालु पौराणिक नगरी पहुंचकर भगवान केशव के दर्शन करते हैं। अक्षय नवमी की पंचकोसी परिक्रमा लगाने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता रहा है।
चर्मण्यवती में कार्तिक स्नान का बड़ा धार्मिक महत्व है। वर्षों से नगरपालिका की ओर से कार्तिक पूर्णिमा 15 दिवसीय कार्तिक मेला आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार नगरपालिका ने कार्तिक मेले के तैयारी शुरू नहीं की। मेले के लिए गत दिनों नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल कराड में पालिका बोर्ड की बैठक बुलाई थी, लेकिन अधिशासी अधिकारी के नहीं आने पर बैठक को निरस्त करना पड़ा। अचानक बैठक निरस्त करने से कार्तिक मेले के लिए बजट स्वीकृत नहीं हो पाया। अब इसके लिए अलग से बैठक बुलानी पड़ेगी। बैठक नहीं होने से मेले की तैयारियां प्रभावित हो रही है। बैठक में मेले के लिए बजट तय किया जाता है।
नगरपालिका बोर्ड की बैठक दो बार बुलाई जा चुकी है, लेकिन दोनों बार बैठकों को निरस्त करना पड़ा। कार्तिक मेला के लिए बुलाई बैठक अधिशासी अधिकारी के नहीं आने से निरस्त करनी पड़ी थी। अब अल्पकालिक सूचना पर बैठक बुलाई जाएगी। सोमवार को इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।
कन्हैयालाल कराड़, अध्यक्ष, नगरपालिका, केशवरायपाटन
