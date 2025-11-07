पानी की टंकी के निर्माण को लेकर कोटा मार्ग सडक़ पर लगाया जाम

गणेश पूजन से होगा बूंदी उत्सव का आगाज

हिण्डोली. कस्बे के पंचायत समिति सभागार में गुरुवार शाम हिण्डोली में बूंदी उत्सव के आयोजन की तैयारी को लेकर बैठक हुई। पंचायत समिति के सभागार में तहसीलदार रतनलाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष संदीप झंवर, पंकज बरमुंडा, नितेश खटोड ने कहा कि बूंदी उत्सव का भव्य आयोजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कस्बे को दुल्हन की तरह सजाएंगे, पुष्पवर्षा करेंगे। समाज सेवी प्रसाद जोशी व प्रभुलाल सेन ने कस्बे के एतिहासिक स्थलों को सुंदर बनाने पर जोर दिया। गणेश पूजन, ध्वजारोहण, शोभायात्रा से लेकर खेलकूद प्रतियोगिता कलश यात्रा दीपदान सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन होगा। नगर पालिका को कस्बे की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारी को घर वाले लोगों ने बताया कि शोभायात्रा में अधिक से अधिक महिलाओं व ग्रामीणों को राजस्थानी पोशाक पहनकर बुलाने का निर्णय लिया। इस दौरान एसीबीईओ बुधाराम, प्रधानाचार्य लक्ष्मण ङ्क्षसह मीणा, सेवक ङ्क्षसह, प्रदीप, देवराज, गिरिराज सहित कई अधिकारी व लोग मौजूद थे।