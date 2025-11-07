Patrika LogoSwitch to English

पानी की टंकी के निर्माण को लेकर कोटा मार्ग सडक़ पर लगाया जाम

शहर के वार्ड संख्या-42 के बाशिदों ने पानी की टंकी निर्माण कार्य रूकवाने को लेकर सुबह देवपुरा पेट्रोल पंप के बाहर कोटा जाने वाली सडक़ पर जाम लगा दिया। आंधे घंटे विरोध प्रदर्शन के दौरान बाशिदों ने संबंधित विभाग के विरुद्ध नारेबाजी करते कार्य को पुरा करने की मांग उठाई।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 07, 2025

पानी की टंकी के निर्माण को लेकर कोटा मार्ग सडक़ पर लगाया जाम

बूंदी के देवपुरा रोड पर जाम लगाते लोग।

बूंदी. शहर के वार्ड संख्या-42 के बाशिदों ने पानी की टंकी निर्माण कार्य रूकवाने को लेकर सुबह देवपुरा पेट्रोल पंप के बाहर कोटा जाने वाली सडक़ पर जाम लगा दिया। आंधे घंटे विरोध प्रदर्शन के दौरान बाशिदों ने संबंधित विभाग के विरुद्ध नारेबाजी करते कार्य को पुरा करने की मांग उठाई। जाम के दौरान सडक़ के दोनों छोर पर गाडिय़ों का जमावड़ा लग गया।

सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम लगा रखे लोगों से समझाईश कर जाम को हटाया। इसके बाद वाहन निकले। पार्षद आकांक्षा किराड़ व पार्षद प्रतिनिधि बनवारी ने बताया कि वार्ड में पानी की टंकी का निर्माण कार्य चल रहा है, ठेकेदार द्वारा कार्य रोक दिया गया और वहां पर जो सामान रखा था उसे भी अन्यत्र जगह ले जाया जा रहा है। अधिकारियों से इस संबंध में पूर्व में भी समस्या से अवगत कराया, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। ऐसे में आक्रोशित लोगों ने कोटा जाने वाले मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। जाम की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया। इसके बाद संबंधित अधिकारी ने लोगों की समस्या सुन शीघ्र टंकी का निर्माण कार्य पुन: चालू होने का आश्वासन दिया। इस दौरान क्षेत्र के महिला-पुरुष मौजूद रहे।

गणेश पूजन से होगा बूंदी उत्सव का आगाज
हिण्डोली. कस्बे के पंचायत समिति सभागार में गुरुवार शाम हिण्डोली में बूंदी उत्सव के आयोजन की तैयारी को लेकर बैठक हुई। पंचायत समिति के सभागार में तहसीलदार रतनलाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष संदीप झंवर, पंकज बरमुंडा, नितेश खटोड ने कहा कि बूंदी उत्सव का भव्य आयोजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कस्बे को दुल्हन की तरह सजाएंगे, पुष्पवर्षा करेंगे। समाज सेवी प्रसाद जोशी व प्रभुलाल सेन ने कस्बे के एतिहासिक स्थलों को सुंदर बनाने पर जोर दिया। गणेश पूजन, ध्वजारोहण, शोभायात्रा से लेकर खेलकूद प्रतियोगिता कलश यात्रा दीपदान सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन होगा। नगर पालिका को कस्बे की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक में भाग लेने वाले अधिकारी को घर वाले लोगों ने बताया कि शोभायात्रा में अधिक से अधिक महिलाओं व ग्रामीणों को राजस्थानी पोशाक पहनकर बुलाने का निर्णय लिया। इस दौरान एसीबीईओ बुधाराम, प्रधानाचार्य लक्ष्मण ङ्क्षसह मीणा, सेवक ङ्क्षसह, प्रदीप, देवराज, गिरिराज सहित कई अधिकारी व लोग मौजूद थे।

