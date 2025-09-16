लाखों खर्च, फिर भी पी रहे फ्लोराइड वाला पानी

पांच साल से बंद है आरओ प्लांट

जानकारी अनुसार केशवरायपाटन उपखंड के लेसरदा पंचायत के ईश्वर नगर गांव में 7 साल पहले 1 फरवरी 2018 में प्लांट लगाया गया था, लेकिन 2020 से यह प्लांट बंद पड़ा हुआ है। ग्रामीणों को लंबे समय से फ्लोराइड पानी पीना पड़ रहा है। ईश्वर नगर गांव निवासी राकेश, राहुल, आकाश, शिव प्रकाश, योगेश मीणा ने बताया पूरे गांव में खारे पानी की समस्या है। सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना के तहत 2018 में ईश्वर नगर मुख्य रोड पर प्लांट लगाया था। जहां पर ग्रामीणों ने 70 कार्ड रिचार्ज करवाए थे। 2 साल के बाद में बोरिंग का पानी खराब होने के बाद में कंपनी के द्वारा इसे नहीं चलाया गया। सरकार के द्वारा लगाए गए लाखों रुपए ग्रामीणों के किसी काम नहीं आ रहे। प्रशासन से बंद पड़े प्लांट को चालू करवाने की मांग की है।