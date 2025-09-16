Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

लाखों खर्च, फिर भी पी रहे फ्लोराइड वाला पानी

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन योजना के तहत 7 साल पहले बूंदी जिले में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लाखों रुपए की लागत से 107 आरओ प्लांट बूंदी, तालेड़ा, हिंडोली, नैनवां, केशवरायपाटन ब्लॉक में तीन फर्म द्वारा लगाए गए थे।

बूंदी

pankaj joshi

Sep 16, 2025

लाखों खर्च, फिर भी पी रहे फ्लोराइड वाला पानी
सुवासा. केशवरायपाटन उपखंड के लेसरदा पंचायत के ईश्वर नगर गांव में मुय रोड पर लगा सरकारी आरओ प्लांट 5 साल से बंद है।

सुवासा. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन योजना के तहत 7 साल पहले बूंदी जिले में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लाखों रुपए की लागत से 107 आरओ प्लांट बूंदी, तालेड़ा, हिंडोली, नैनवां, केशवरायपाटन ब्लॉक में तीन फर्म द्वारा लगाए गए थे।

प्लांट से ग्रामीणों को 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से फिल्टर युक्त पानी दिया जाना निर्धांरित किया गया था। 2025 में फर्म के टेंडर खत्म होने के बाद से कई प्लांट बंद पड़े हुए हैं। सरकार के द्वारा सितंबर में दोबारा इन प्लांट को चालू करने के आदेश हुए है, जिनमें से विभाग के द्वारा बंद पड़े प्लांट को दोबारा चालू किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कितने प्लांट चालू है और कितने प्लांट बंद है विभाग के पास इसके आंकड़े मौजूद नहीं है।

अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे है। कई स्थानों पर आरओ प्लांट बंद पड़े होने से ग्रामीणों को सरकार के द्वारा चलाई जारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा और फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर है।

पांच साल से बंद है आरओ प्लांट
जानकारी अनुसार केशवरायपाटन उपखंड के लेसरदा पंचायत के ईश्वर नगर गांव में 7 साल पहले 1 फरवरी 2018 में प्लांट लगाया गया था, लेकिन 2020 से यह प्लांट बंद पड़ा हुआ है। ग्रामीणों को लंबे समय से फ्लोराइड पानी पीना पड़ रहा है। ईश्वर नगर गांव निवासी राकेश, राहुल, आकाश, शिव प्रकाश, योगेश मीणा ने बताया पूरे गांव में खारे पानी की समस्या है। सरकार के द्वारा राष्ट्रीय पेयजल मिशन योजना के तहत 2018 में ईश्वर नगर मुख्य रोड पर प्लांट लगाया था। जहां पर ग्रामीणों ने 70 कार्ड रिचार्ज करवाए थे। 2 साल के बाद में बोरिंग का पानी खराब होने के बाद में कंपनी के द्वारा इसे नहीं चलाया गया। सरकार के द्वारा लगाए गए लाखों रुपए ग्रामीणों के किसी काम नहीं आ रहे। प्रशासन से बंद पड़े प्लांट को चालू करवाने की मांग की है।

शीघ्र ही बंद पड़े प्लांट जो हमारे पास है, उन्हें चालू किया जा रहा है, जो पहले चलने की स्थिति में है उन्हें पहले ठीक किया जा रहा है। बाद में सभी प्लांट को ठीक करके चालू करवा दिया जाएगा।
हर्ष अग्रवाल, साइट इंचार्ज, कोटा

आरओ प्लांट को शीघ्र ही चालू कराएंगे
जिले में 107 आरओ प्लांट लगे हुए हैं, जिनका टेंडर खत्म हो गया था। दोबारा टेंडर हुए हैं। बंद पड़े आरओ प्लांट को शीघ्र ही चालू कराया जा रहा है।
सुनील शर्मा, अधीक्षण अभियंता, पीएचइडी, बूंदी

मैं 3 दिन से ट्रेनिंग में हूं, जिले में 107 आरओ प्लांट लगे हुए हैं। अभी तक कितने चालू है व कितने बंद है यह ऑफिस में पहुंचने के बाद ही बता पाऊंगा, सभी प्लांट को चालू करवाने के प्रयास किया जा रहे हैं।
कैलाश चंद गोयल, अधिशासी अभियंता, जलदाय विभाग, बूंदी

Published on:

16 Sept 2025 05:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / लाखों खर्च, फिर भी पी रहे फ्लोराइड वाला पानी

