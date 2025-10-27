वन विभाग को भूमि आवंटित, सड़क निर्माण की बाधा हुई दूर

विभाग के अधिकारियों की माने तो 15 नवंबर से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सड़क निर्माण कार्य का निविदाएं हो चुकी है। बूंदी से लेकर नमाना होते हुए भोपतपुरा तक सड़क निर्माण कार्य में वन विभाग की 14 किलोमीटर के लगभग भूमि आ रही थी। इसके अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग कई दिनों से प्रयासरत था। 6 सितंबर को रामगढ़ विषधारी के बफर जोन में आ रही भूमिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया।