वन विभाग को भूमि आवंटित, सड़क निर्माण की बाधा हुई दूर

नमाना. जर्जर स्टेट हाइवे 29बी, जो भी क्षतिग्रस्त हैं।
नमाना. स्टेट हाइवे 29बी का निर्माण कार्य नवंबर माह में शुरू हो सकता है। इसके लिए रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में आ रही सड़क निर्माण की भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र सितंबर मिल गया है। इसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग निर्माण कार्य की प्रक्रिया को लेकर तेज गति दे दी है।
विभाग के अधिकारियों की माने तो 15 नवंबर से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सड़क निर्माण कार्य का निविदाएं हो चुकी है। बूंदी से लेकर नमाना होते हुए भोपतपुरा तक सड़क निर्माण कार्य में वन विभाग की 14 किलोमीटर के लगभग भूमि आ रही थी। इसके अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग कई दिनों से प्रयासरत था। 6 सितंबर को रामगढ़ विषधारी के बफर जोन में आ रही भूमिका का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया।
वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदार को निर्देशित करते हुए नवंबर माह में निर्माण शुरू करने की बात कही है। वहीं वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद जिला प्रशासन ने वन विभाग के लिए निर्माण कार्य में आ रही भूमि के बदले में दूसरी जगह भूमि भी आवंटन कर दी है ताकि सड़क निर्माण कार्य में कोई अवरोध नहीं रहे।
गौरतलब है कि स्टेट हाइवे 29बी पिछले कई वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, जिसके चलते आवागमन करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्र के लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन भी किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के लगातार प्रयास करने से वन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हो चुका है। सड़क निर्माण कार्य के लिए 184 करोड़ रुपए का बजट पारित हुआ है।
