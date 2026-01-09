9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बूंदी

करोड़ों रुपए की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया

शहर के वार्ड नंबर 2 वन विभाग के पास हो रहे अतिक्रमण पर गुरुवार को पालिका प्रशासन का पीला पंजा चला और अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त किया। इंद्रगढ़ नगरपालिका की करोड़ों रुपए की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Jan 09, 2026

करोड़ों रुपए की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया

इंद्रगढ़. अतिक्रमण हटाते हुए।

इंद्रगढ़. शहर के वार्ड नंबर 2 वन विभाग के पास हो रहे अतिक्रमण पर गुरुवार को पालिका प्रशासन का पीला पंजा चला और अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त किया। इंद्रगढ़ नगरपालिका की करोड़ों रुपए की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा था।

पूर्व में पालिका प्रशासन ने अतिक्रमी को नोटिस दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पालिका प्रशासन ने मौका मजिस्ट्रेट इंद्रगढ़ तहसीलदार रामभरोस मीणा व पुलिस जाप्ते के बीच जेसीबी से अतिक्रमण को ध्वस्त करवाकर पालिका संपत्ति का बोर्ड लगाया।

जानकारी अनुसार इंद्रगढ़ नगरपालिका चेयरमैन नीलम की अतिक्रमण का सीएमओ कार्यालय में प्रकरण दर्ज करवा रखा था, जिस पर गुरुवार को कार्रवाई कर अतिक्रमण को ध्वस्त किया। पालिका ने पूर्व पालिका चेयरमैन सहित अन्य व्यक्तियों को नोटिस थमाए थे। इंद्रगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपए की भूमि पर अतिक्रमण कर इमारतें बना ली। अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए पालिका प्रशासन ने करीब 4 से 5 माह पूर्व अतिक्रमण हटाने के लिए पूर्व पालिका चेयरमैन सहित अन्य लोगों को नोटिस देकर दस्तावेज मांगे थे, लेकिन पालिका प्रशासन को कोई दस्तावेज नहीं दिए।

4 थानों का पुलिस जाप्ता तैनात रहा
अतिक्रमण की कार्रवाई विरोध के बीच चली। लोगों की मांग थी कि शहर में हो रहे अन्य अतिक्रमणों पर भी कार्रवाई की जाए। इंद्रगढ़, लाखेरी, गेंडोली, देहीखेड़ा चार स्थानों का पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई के दौरान मौका मजिस्ट्रेट इंद्रगढ़ तहसीलदार रामभरोस मीणा, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी बृजभूषण शर्मा, थानाधिकारी रामलाल मीणा, सहायक अभियंता गजेंद्र मीणा, वरिष्ठ प्रारूप का नागेश दुबे, स्टोर इंचार्ज रमजानी खान, जमादार सुरेश नरवाल, पार्षद आशाराम मीणा सहित पालिका कर्मचारी व भारी पुलिस बल
तैनात रहा।

इंद्रगढ पालिका क्षेत्र में हो रहे सभी अतिक्रमणों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने की प्रक्रिया निरंतर जारी है।
नीलम भारती, चेयरमैन, नगर पालिका इंद्रगढ़

Hindi News / Rajasthan / Bundi / करोड़ों रुपए की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया

