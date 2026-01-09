करोड़ों रुपए की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया

जानकारी अनुसार इंद्रगढ़ नगरपालिका चेयरमैन नीलम की अतिक्रमण का सीएमओ कार्यालय में प्रकरण दर्ज करवा रखा था, जिस पर गुरुवार को कार्रवाई कर अतिक्रमण को ध्वस्त किया। पालिका ने पूर्व पालिका चेयरमैन सहित अन्य व्यक्तियों को नोटिस थमाए थे। इंद्रगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में करोड़ों रुपए की भूमि पर अतिक्रमण कर इमारतें बना ली। अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए पालिका प्रशासन ने करीब 4 से 5 माह पूर्व अतिक्रमण हटाने के लिए पूर्व पालिका चेयरमैन सहित अन्य लोगों को नोटिस देकर दस्तावेज मांगे थे, लेकिन पालिका प्रशासन को कोई दस्तावेज नहीं दिए।