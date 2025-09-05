हार से ले सबक, जीत का करें प्रयास

नमाना. 69 वीं जिला स्तरिय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत गुरुवार को नमाना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अशोक डोगरा रहे। इस अवसर पर डोगरा ने कहा कि हार के बाद ही जीत मिलती है। हार से खिलाड़ियों को निराश नहीं होना चाहिए। मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच नमाना सुंदरपुर के बीच खेला गया। प्रतियोगिता में प्रतियोगिता में 18 टीम में भाग ले रही हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता गिर्राज शर्मा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मेवाड़ा, जुगराज गुर्जर, नरेश मेवाडा, किशन गुर्जर सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक हेमंत शर्मा ने किया।