हार से ले सबक, जीत का करें प्रयास

रामगंजबालाजी. पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगंजबालाजी में गुरुवार को 69वीं जिला स्तरीय बॉक्सिंग खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बॉक्सिंग (14/17/19 वर्षीय छात्र/छात्रा) खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हर्ष वर्धन सिंह जिला खेल अधिकारी बूंदी रहे। अध्यक्षता रामगंज सरपंच रामलाल सैनी ने की। विशिष्ठ अतिथि मानस जैन व आशीष शर्मा पार्षद, भोजराज गुर्जर, एस.एम.सी. अध्यक्ष हंसराज मेघवाल एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम प्रभारी शारीरिक शिक्षक अंकुर निंबार्क एवं संस्था प्रधान मीनाक्षी कुमारी ने सभी अतिथियों, प्रतिभागियों, निर्णायकों, कार्यक्रम सहयोगियों, दर्शकों को संबोधित कर इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता के बारे में बताया।
हिण्डोली. ग्राम सिंघाडी के उच्च प्राथमिक विद्यालय में गुरुवार को 69वें जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि सहसपुरिया प्रशासक द्वारिका गुर्जर ने मां सरस्वती को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर खेल के उद्घाटन की घोषणा की।
शारीरिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष शिवराज खींची ने खिलाड़ियों को शपथ दिलाई गई। एवं खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने को कहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य तीरथ राज मीणा ने की। विशिष्ट अतिथि सत्यनारायण गुर्जर, महेंद्र गौड़ सुनील जैन, सत्यनारायण बाबर, प्रमिला विश्नोई, सोजीलाल सैनी, रमेश शर्मा, प्रधानाध्यापक प्रदीप यादव रमाकांत सिसोदिया भी मौजूद रहे। शारीरिक शिक्षक लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि बारिश का मौसम होने के बाद भी जिले से एक दर्जन से अधिक टीमें ने यहां पहुंची है।
नमाना. 69 वीं जिला स्तरिय वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत गुरुवार को नमाना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुई। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अशोक डोगरा रहे। इस अवसर पर डोगरा ने कहा कि हार के बाद ही जीत मिलती है। हार से खिलाड़ियों को निराश नहीं होना चाहिए। मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच नमाना सुंदरपुर के बीच खेला गया। प्रतियोगिता में प्रतियोगिता में 18 टीम में भाग ले रही हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता गिर्राज शर्मा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र मेवाड़ा, जुगराज गुर्जर, नरेश मेवाडा, किशन गुर्जर सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक हेमंत शर्मा ने किया।
गुढ़ानाथावतान व उलेड़ा की टीमों का रहा दबदबा
गुढ़ानाथावतान. नीम का खेड़ा में 69वीं जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ गुरुवार को हुआ। प्रतियोगिता में जिले की 17 एवं 19 आयुवर्ग के बालक वर्ग की 22 टीमें भाग ले रही है। स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सरपंच भोपाल सिंह थे। विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच राम प्रसाद बैरागी, सत्यनारायण गुर्जर व राकेश सैनी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उलेड़ा के प्रधानाचार्य ओमप्रकाश राठौड़ एवं संयोजक नीम का खेड़ा की प्रधानाचार्य अंजू गौड़ रही। प्रतियोगिता का प्रथम मैच संतपॉल स्कूल बूंदी और उलेड़ा के बीच खेला गया।
जिसमें उलेडा विजेता रही। वहीं 17 वर्षीय बालक वर्ग का प्रथम मैच इंदिरा शिशु विहार नमाना व गुढ़ानाथावतान के बीच खेला गया। जिसमें गुढ़ानाथावतान की टीम ने बाजी मारी। मैच रैफरी पन्नालाल चौधरी एवं भंवर सिंह चारण रहे। उद्घाटन के दौरान यशपाल सैनी, कार्तिक शर्मा, ओमप्रकाश सैनी, गिरधर बैरागी, सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम सैनी एवं समस्त शाला परिवार एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का समापन 7 सितंबर को होगा।