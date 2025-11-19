पट्टा निरस्त किया, भूखंड से हटाया अतिक्रमण

चार पार्षदों सहित अन्य को पाबंद करवाया

पूर्व में भूखंड से अतिक्रमण हटाने के दौरान कांग्रेस के पार्षदों व कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किए जाने से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिक्रमण हटाने के एक दिन पूर्व सोमवार को ही विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस ने उपखण्ड मजिस्ट्रेट से सम्मन जारी करवाकर कांग्रेस के चार पार्षदों सहित के सात लोगों को पाबंद करवा दिया था। थानाधिकारी कमलेश शर्मा ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार को ही पूर्व पालिकाध्यक्ष के पुत्र राजकुमार गुर्जर को उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर पाबंद करवाया गया। जबकि चार पार्षदों नबील अंसारी, अमृतराज मीणा, भूपेंद्र साहू, मोहम्मद सलीम, दो अन्य जावेद आलम व जावेद खान को उपखण्ड मजिस्ट्रेट से सम्मन जारी करवाकर पाबंद करवाया गया था।