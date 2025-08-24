लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने प्रशासन को दिए नुकसान के सर्वे के निर्देश, राहत कार्यों की समीक्षा की

केशवरायपाटन/कापरेन.अतिवृष्टि और जलभराव से प्रभावित केशवरायपाटन और कापरेन क्षेत्र में शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दौरा कर हालात का जायजा लिया। सबसे पहले स्पीकर बिरला कोटा से केशवरायपाटन पहुंचे, यहां बंजारा बस्ती में उन्होंने जलमग्न इलाकों का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से संवाद कर उनकी पीड़ा को सुना। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बस्ती से जलनिकासी की समुचित व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाए, जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका तत्काल सर्वे हो। राहत कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न हो।

बिरला ने कहा कि ग्रामीणों को फूड पैकेट व शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाए जाए। सभी अधिकारी और संबंधित एजेंसिया मुस्तैद रहे। एनडीआरफ, एसडीआरएफ व सिविल डिफेंस की कंपनियां आपात स्थिति से निपटने के लिए तुरंत तैयार रहे। खेतों में भरे पानी कि निकासी के लिए सीएडी द्वारा ड्रेन खुदवाई जाए, आवश्यकता होने पर अतिरिक्त फोर्स को तुरंत प्रभाव से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बुलवाए। इस दौरान पूर्व विधायक चन्द्रकांता मेघवाल, प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।