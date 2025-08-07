नगर विहार पर निकले भगवान जगमोहन, गूंजे जयकारे

बूंदी. सकल सैन समाज की ओर से सावन माह में आयोजित होने वाले भगवान जगमोहन की वन यात्रा महोत्सव बुधवार को शहर में गाजे-बाजे के साथ निकाली गई। कागजी देवरा मंदिर से वनयात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रिसोर्ट में पहुंची। जो समारोह में तब्दिल हुई। इससे पूर्व कागदी देवरा परिसर में भजन संध्या हुई। वनयात्रा संयोजक गोविंद धारवाल, उपाध्यक्ष प्रदीप सैन, कोषाध्यक्ष प्रमोद सैन एडवोकेट, पूर्व जिलाध्यक्ष अध्यक्ष गणेश मारू आदि ने भजनों पर नृत्य किए।
वनयात्रा समिति के अध्यक्ष महावीर मुनिया ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सैन थे। अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव रोहताश्व सैन ने की। विशिष्ट अतिथि नारायणी माता छात्रावास समिति जिलाध्यक्ष बीना सैन, मातृ शक्ति सेवा समिति जिलाध्यक्ष सुषमा सैन रहे। कार्यक्रम को रामलाल घारवाल,महावीर बटावटी, नवीन सैन, पुरुषोत्तम सैन व समाजसेवी राजेन्द्र कुमार सैन ने अपने विचार व्यक्त किए।