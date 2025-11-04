दिनदहाड़े चोरी की बड़ी वारदात, सोना-चांदी और नकदी पार

चोरी के बाद बिखरा पड़ा सामान
लाखेरी . शहर की दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी नयापुरा में सोमवार को दिन दहाड़े एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने घर के ताले तोडक़र करीब साढ़े पांच लाख कीमत के सोने चांदी के जेवरात व नकदी ले गए।
दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी, प्लॉट नंबर 4 निवासी बृजेश कुमार पुत्र लटूरलाल मेहरा ने लाखेरी थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 2 नवंबर की सुबह करीब 8.30 बजे वे अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने श्योपुर (मध्यप्रदेश) गए थे। घर पर कोई नहीं था। रात करीब 10 बजे जब परिवार लौटा तो मुख्य द्वार और अंदर वाले गेट के ताले टूटे हुए मिले। घर के भीतर सारा सामान बिखरा और अस्त-व्यस्त पड़ा था। उन्होंने तुरंत थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर लाखेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। जांच के दौरान यह सामने आया कि चोर घर से सोने-चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। चोर डेढ़ तोला सोने के व डेढ़ किलो चांदी के आभूषण और करीब 90 हजार रुपए नकद चोरी कर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी सुभाषचंद्र शर्मा के अनुसार, एफआईआर दर्ज कर जांच टीम गठित की गई है। आस-पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे है।
घर का ताला तोड़ चुराई नगदी, टूटी मिली अलमारियां
बरुन्धन. कस्बे में रविवार देर रात अज्ञात चोर पुरानी जलापूर्ति टंकी के पास स्थित एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम देकर नगदी लेकर फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरुन्धन निवासी सुरेश कुमार अपनी पत्नी, भाई और दादी के साथ कोटा जिले के दीगोद कस्बे के समीप शोली गांव में एक विवाह समारोह में गए हुए थे। पीछे से रविवार रात करीब साढ़े दस बजे के बाद चोरों ने घर में घुसकर दोनों कमरों के ताले तोड़ दिए। सोमवार सुबह करीब दस बजे जब सुरेश पत्नी के साथ घर पहुंचा तो ताले टूटे देख दंग रह गया। पीडि़त सुरेश कुमार ने बताया कि तुरंत अंदर जाकर देखा तो दो लोहे की अलमारियों के ताले और लॉकर टूटे पड़े थे। कमरे का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। यह देखकर पत्नी की आंखें छलक गई। फौरन दोनों ने सामानों की तलाशी ली। इसी दौरान जेवरों की खाली डिब्बियां नजर आई। इसी बीच चांदी के टूटे हुए जेवर मिल गए , परंतु उनकी कुछ लडिय़ां गायब थी। कपड़ों को इधर उधर करते समय सोने के जेवर व कुछ कीमती वस्तुएं उनके बीच सुरक्षित मिल गई, लेकिन बीस हजार रुपए नकद राशि गायब मिली। यह राशि बुआजी बसंती बाई की उधारी चुकाने के लिए रखे थे। परिवार वालों ने संभावना जताई है कि शायद चोरों ने जेवर को नकली समझकर छोड़ दिया। बाद में तालेड़ा पुलिस को घटना की सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू की।
