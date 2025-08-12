स्कूल के रास्ते में कीचड़, बच्चों के सामने आया सांप

देई. क्षेत्र की भजनेरी पंचायत के चीता की झौंपडियां गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को विद्यालय के रास्ते पर हो रहे कीचड में सांप निकलने पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। तीन घंटे तालाबंदी के बाद मौकेे पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के आश्वासन के बाद विद्यालय के ताले खोले गए।
जानकारी अनुसार विद्यालय के रास्ते पर पानी व कीचड जमा है। बच्चों के जाते समय पांव में सांप आने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने समस्या समाधान की मांग को लेकर विद्यालय पर तालाबंदी कर गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर भजनेरी पीईईओ संजय कुमार शर्मा मौकेे पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए।
इसके बाद नैनवां से एसीबीईईओ अनिल गोयल, संदर्भ व्यक्ति शांतिलाल नागर पहुंचे। ग्रामीणों से समझाइश की। एसीबीईईओ ने उपखंड अधिकारी प्रीती मीणा, नैनवां विकास अधिकारी नरेन्द्र झाला, नैनवां पंचायत समिति प्रधान पदम नागर ग्राम विकास अधिकारी बजरंगलाल से बात की। बात करने पर नैनवां प्रधान पदम नागर व अधिकारियों द्वारा 7 दिन में समस्या समाधान का आश्वासन देने के बाद करीब 3 घंटे के प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने ताले खोले।
तीन साल से मिल रहे आश्वासन ग्रामीणों ने बताया कि समस्या को लेकर तीन साल से सिर्फ आश्वासन मिल रहे है। अगस्त 2023 व जुलाई 2024 को मौके पर आए अधिकारियों ने समस्या समाधान का आश्वासन दिया था।
इसी समस्या को लेकर रविवार को अतिरिक्त विकास अधिकारी बाबू खान भी पहुंचे, जिनके उच्च अधिकारियों के अवगत करवाने के आश्वासन पर ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाई। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या का स्थाई समाधान हो।