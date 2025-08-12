स्कूल के रास्ते में कीचड़, बच्चों के सामने आया सांप

इसके बाद नैनवां से एसीबीईईओ अनिल गोयल, संदर्भ व्यक्ति शांतिलाल नागर पहुंचे। ग्रामीणों से समझाइश की। एसीबीईईओ ने उपखंड अधिकारी प्रीती मीणा, नैनवां विकास अधिकारी नरेन्द्र झाला, नैनवां पंचायत समिति प्रधान पदम नागर ग्राम विकास अधिकारी बजरंगलाल से बात की। बात करने पर नैनवां प्रधान पदम नागर व अधिकारियों द्वारा 7 दिन में समस्या समाधान का आश्वासन देने के बाद करीब 3 घंटे के प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने ताले खोले।