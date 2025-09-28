कुंवारती कृषि उपज मंडी में नए धान ने दी दस्तक

रामगंजबालाजी. कुंवारती कृषि उपज मंडी में धीरे-धीरे नया धान बिकने आने लगा है। और शनिवार को यहां मंडी में धान की 1509 की वैरायटी में इजाफा हुआ। मंडी में लगभग 7 हजार बोरी करीब धान बिकने आया। मंडी में कई किसान समय पर की गई धान की बुवाई व रोपाई किए गए धान को पकने के बाद अब कंबाइन मशीन और थ्रेसर मशीनों से तैयार करके सीधा मंडी में बेचने के लिए ला रहे हैं।