बूंदी

कुंवारती कृषि उपज मंडी में नए धान ने दी दस्तक

कुंवारती कृषि उपज मंडी में धीरे-धीरे नया धान बिकने आने लगा है।

less than 1 minute read

बूंदी

image

pankaj joshi

Sep 28, 2025

मंडी में नए धान ने दी दस्तक

रामगंजबालाजी कृषि उपज मंडी में शनिवार को बिकने आए धान के लगे ढेर।

रामगंजबालाजी. कुंवारती कृषि उपज मंडी में धीरे-धीरे नया धान बिकने आने लगा है। और शनिवार को यहां मंडी में धान की 1509 की वैरायटी में इजाफा हुआ। मंडी में लगभग 7 हजार बोरी करीब धान बिकने आया। मंडी में कई किसान समय पर की गई धान की बुवाई व रोपाई किए गए धान को पकने के बाद अब कंबाइन मशीन और थ्रेसर मशीनों से तैयार करके सीधा मंडी में बेचने के लिए ला रहे हैं।

किसानों की माने तो धान तैयार होने के बाद में उसे मंडी में सीधा बेचने पर उन्हें मुनाफा मिलता है।इसके साथ ही रवि की फसल के लिए खाद बीज की व्यवस्था के लिए भी किसानों को पैसे की आवश्यकता होती है। फिलहाल मंडी में केवल 1509 की एक ही वैराइटी आ रही है। अन्य वैरायटी का धान अभी मंडी में बिकने नहीं आ रहा।

शनिवार को यहां मध्य प्रदेश से भी कुछ किसान ट्रक भर कर धान बेचने के लिए आए। मध्य प्रदेश के किसानों की माने तो उन्हें राजस्थान में बूंदी की मंडी में धान के अच्छे दाम मिलते हैं। और पिछले कई वर्षों से एमपी के किसान यहां धान बेचने आ रहे हैं।

अन्य जींस भी आने लगीे
धान के साथ ही मंडी में इन दिनों मक्का, उड़द, ज्वार, सोयाबीन आदि जींस बिकने के लिए आने लगी है। नवरात्र की शुरुआत होने के साथ ही मंडी में अब धीरे-धीरे किसान अपनी उपज बेचने आने के बाद में मंडी में चहल पहल नजर आने लगी है।

