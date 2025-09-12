Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

एक ही कमरे में पोषाहार, पढ़ाई, कार्यालय व सामान

सप्तीजा प्राथमिक विद्यालय जमींदोज होने के बाद बिना मूलभूत व्यवस्थाओं के अभाव में चलाया जा रहा है।

बूंदी

pankaj joshi

Sep 12, 2025

एक ही कमरे में पोषाहार, पढ़ाई, कार्यालय व सामान
तालेड़ा. एक ही कमरे में कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए

तालेड़ा. सप्तीजा प्राथमिक विद्यालय जमींदोज होने के बाद बिना मूलभूत व्यवस्थाओं के अभाव में चलाया जा रहा है। किराए के भवन में संचालित हो रहे स्कूल में शिक्षा विभाग के मापदंड तो दूर रहे छात्रों के लिए बैठने व शौचालय तक की सुविधा नहीं है। संस्था प्रधान ने स्वयं के स्तर पर एक कमरा का किराए पर लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की है।

उसमें भी अभी तक मासिक किराया विभाग से मंजूर नहीं हुआ है। संस्था प्रधान ललिता भाटिया ने बताया कि गांव में एक कमरा किराए पर लिया है। मकान के आधे हिस्से में मकान मालिक रहता है। विद्यालय में एक से पांच तक के छात्र छात्राओं को इसी कमरें में बैठा कर पढ़ाई करवाई जा रही है। वहीं पोषाहार का सामान रखने के साथ ही पका कर छात्रों को खिलाया जाता हैं। कमरे में विद्यालय के सामान भी रखा है।

शौचालय की व्यवस्था तक नहीं
सप्तीजा विद्यालय एक किराए के कमरे में संचालित होने के शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। गांव में विद्यार्थी व अध्यापकों को शौचालय के लिए भी इधर उधर परिसर देखकर जाना पड़ता है।

किसी ने नहीं ली सुध
विभाग के अधिकारियों ने स्कूल भवन जमींदोज करने के बाद बच्चों के प्रति जिमेदारी तक नहीं समझी। जबकि संस्था प्रधान द्वारा स्थिति के बारे में जिले के शिक्षा अधिकारियों स्थिति के बारे में सूचित कर दिया है। विद्यालय को जमींदोज करने के बाद किस अवस्था ने बालक पढ़ रहे हैं। अभी तक विभाग के अधिकारियों खोजखबर नहीं ली है कि विद्यालय कहा पर किस अवस्था में संचालित हो रहा है।

सप्तीजा विद्यालय संचालन की किराए के भवन में वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिसके किराया मंजूरी के लिए उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है। भवन की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है।
अर्चना तंवर, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, तालेड़ा।

विद्यालय एक कमरे में चलाया जा रहा है। आधे हिस्से में मकान मालिक रहता है। गांव में यही व्यवस्था हो पाई हैं। पोषाहार भी बनाकर वहीं दिया जाता है। शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। तालेड़ा मुय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जानकारी दी गई है
ललिता भाटिया, संस्था प्रधान, प्राथमिक विद्यालय सप्तीजा।

जर्जर होने के कारण विद्यालय भवन जमींदोज किया गया था। अब विद्यालय कहां व किस स्थिति में चल रहा है। इसके बारे में जानकारी नहीं है। यह जिमेदारी बीईईओ व सीबीईओ की है।
अशोक उपाध्याय, सहायक अभियंता, समसा

Bundi Rajasthan News

Published on:

12 Sept 2025 06:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / एक ही कमरे में पोषाहार, पढ़ाई, कार्यालय व सामान

