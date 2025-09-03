Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

सुगंध दशमी पर उत्तम सत्य धर्म का पूजन किया

जैन समाज के चल रहे दसलक्षण पर्व के छठे दिन मंगलवार को उत्तम संयम धर्म की पूजा अर्चना की गई। मंदिर में संगीतमय पूजा का आयोजन हुआ। चौगान जैन मंदिर में आर्यिका सत्यवती व आर्यिका हेमश्री के सानिध्य में संगीतमय विधान हुआ।

बूंदी

Sep 03, 2025

सुगंध दशमी पर उत्तम सत्य धर्म का पूजन किया
बूंदी. धूप दशमी के अवसर पर जुलूस के रूप में मंदिरों में जाते हुए।

बूंदी. जैन समाज के चल रहे दसलक्षण पर्व के छठे दिन मंगलवार को उत्तम संयम धर्म की पूजा अर्चना की गई। मंदिर में संगीतमय पूजा का आयोजन हुआ। चौगान जैन मंदिर में आर्यिका सत्यवती व आर्यिका हेमश्री के सानिध्य में संगीतमय विधान हुआ। अभिषेक जैन ने बताया कि मंगलवार शाम को धूप-दशमी के अवसर पर आर्यिका के सानिध्य में जुलूस निकाला गया। सोमवार रात्रि को आदान-प्रदान कोष के द्वारा अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ।

नैनवां. गंभीरा धर्मोदय तीर्थस्थल पर सुगंध दशमी के अवसर पर कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा शान्ति धारा ओर पूजा अर्चना की तथा आचार्य धर्मसागर महाराज की विशेष पूजा की। कार्यकारणी सदस्यों ने उत्तम संयम के दिन विशेष पूजा अर्चना कर व्रत उपवास करने वाले श्रावक ओर श्राविकाओं के लिए मंगल कामनाएं की।

कापरेन. दिगम्बर जैन नसिया मन्दिर प्रांगण में धार्मिक उल्लास के साथ विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रात:काल श्रद्धालुओं द्वारा उत्तम संयम धर्म की पूजा विधि-विधान से संपन्न हुई। शांति धारा के साथ हुआ श्रीजी का अभिषेक हुआ। दोपहर व संध्या काल में श्रद्धालुओं ने भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर भजन संध्या एवं भक्तामर पाठ किया। रोटेदा कस्बे में अतिप्राचीन पाश्र्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में भी सुगंध दशमी पर विधि विधान सेधार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए।

हिण्डोली. दसलक्षण महापर्व के उत्तम संयम दिवस व धुप दशमी (सुगंध दशमी) पर कस्बे
के त्रिवेणी चौक स्थित पाश्र्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर व बस स्टैंड स्थित सुपाश्र्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन हुए। सन्मति युवा मंच अध्यक्ष पंकज बरमुण्डा ने बताया कि श्रावकों ने नवदेवता, पंचमेरु, सोलहकारण, और दसलक्षण की पूजा अर्चना भक्ति भाव से की। व कर्म नाश की भावना के साथ श्रीजी को धूप अर्पित की। शाम को महाआरती हुई व विविध धार्मिक प्रतियोगिताओं का आयोजन महिला मण्डल द्वारा हुआ। विजेताओं को समाज अध्यक्ष प्रेमचंद धनोप्या द्वारा पुरस्कार दिए गए।

भण्डेड़ा. क्षेत्र के बांसी कस्बे में मंगलवार को सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा सुगंधदशमी का पर्व मनाया गया। समाज अध्यक्ष सुशील कुमार जैन ने बताया की प्रात: श्रीजी का कलशाभिषेक, शांतिधारा, पूजन के बाद महामडल विधान का आयोजन हुआ है। साथ ही सांयकाल 108 दीपो से महाआरती की ओर सुंगधदशमी पर समाजबंधुओं ने अजितनाथ जिनालय व सुपाश्र्वनाथ जिनालय में धूप अर्पित की है।

संयम से बढ़ता है आत्म नियंत्रण
देई . जैन नसियां मंदिर में दसलक्षण पर्व के उपलक्ष पर तत्वार्थ सूत्र महामंडल विधान चल रहा है, जिसमें बालाचार्य निपुर्णनंदी के सानिध्य में सुगंध दशमी के अवसर पर अभिषेक एवं शांति धारा हुई। इस अवसर पर बालाचार्य निपुर्णनंदी ने कहा मनुष्य की शोभा उसके संयम से होती है। हमें इंद्रियां संयम के लिए दी गई हैं, लेकिन हम उनके दास बन गए हैं। संयम से आत्म-नियंत्रण बढ़ता है।
संयम से जीवन की सार्थकता प्राप्त होती है। सोमवार रात्रि को महुआ पार्टी और स्थानीय लोगो ने एक नाटक का मंचन किया जिसका नाम नेमिनाथ का वैराग्य है, साथ ही आदिनाथ पाठशाला के बच्चों द्वारा जैन कव्वाली का मंचन किया गया

केशवरायपाटन. मुनिसुव्रत नाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर भगवान की दसलक्षण पर्व के दौरान विशेष शांति धारा एवं उत्तम संयम धर्म की पूजा की गई। शास्त्री गजेंद्र जैन ने बताया कहा कि खुद को गलत कार्य से बचाते हुए अच्छे कार्य की तरफ ले जाना ही उत्तम संयम है। संध्या काल में म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें प्रथम स्थान अवनी जैन, द्वितीय स्थान सुरभि जैन ने प्राप्त किया। सुगंध दशमी के अवसर पर जैन समाज के व्यक्तियों द्वारा बढ़ चढक़र धर्म लाभ लिया गया।

आकोदा. अलोद कस्बे के पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में दस लक्षण पर्व के तहत संयम धर्म की पूजा हुई। जैन समाज के प्रवक्ता प्रमोद सावला ने बताया कि मंदिर में महिला मंडल के तत्वावधान में प्रतिदिन सामूहिक पूजन हो रही है इसके तहत अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता आयोजित हूई, जिसमें पांच टीमों ने भाग लिया।

Published on:

03 Sept 2025 11:55 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / सुगंध दशमी पर उत्तम सत्य धर्म का पूजन किया

