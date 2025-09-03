सुगंध दशमी पर उत्तम सत्य धर्म का पूजन किया

संयम से बढ़ता है आत्म नियंत्रण

देई . जैन नसियां मंदिर में दसलक्षण पर्व के उपलक्ष पर तत्वार्थ सूत्र महामंडल विधान चल रहा है, जिसमें बालाचार्य निपुर्णनंदी के सानिध्य में सुगंध दशमी के अवसर पर अभिषेक एवं शांति धारा हुई। इस अवसर पर बालाचार्य निपुर्णनंदी ने कहा मनुष्य की शोभा उसके संयम से होती है। हमें इंद्रियां संयम के लिए दी गई हैं, लेकिन हम उनके दास बन गए हैं। संयम से आत्म-नियंत्रण बढ़ता है।

संयम से जीवन की सार्थकता प्राप्त होती है। सोमवार रात्रि को महुआ पार्टी और स्थानीय लोगो ने एक नाटक का मंचन किया जिसका नाम नेमिनाथ का वैराग्य है, साथ ही आदिनाथ पाठशाला के बच्चों द्वारा जैन कव्वाली का मंचन किया गया