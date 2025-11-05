जिला प्रवक्ता किष्किंधा शर्मा व शहर प्रवक्ता उमा गौतम ने बताया कि महिला शाखा की पदाधिकारी व सदस्य नवल सागर पर एकत्रित हुई। यहां से जिलाध्यक्ष नीलिमा शर्मा के नेतृत्व में ढ़ोल धमाकों के बीच मंगल गीत गाती हुई अपने हाथों में दीप लेकर नवल सागर झील पहुंची। जहां पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जैविक दीपदान किया। इस दौरान सभी ने हमारे प्राकृतिक स्थल व झीलों के संरक्षण व संवर्धन का सामूहिक संकल्प लिया। जिलाध्यक्ष शर्मा ने कहा कि हम अपने दैनिक जीवन में इको-फ्रेंडली बनने की आदत डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इको-फ्रेंडली दीपदान न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि हमारी परंपराओं को नए और जिम्मेदार रूप में आगे बढ़ाने का तरीका भी है।