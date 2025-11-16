एक हजार शिक्षक लगे सर्वे में, स्कूलों में पढ़ाएगा कौन, शिक्षण कार्य से ज्यादा फील्ड में दे रहे ड्यूटी

बूंदी. सरकार का एसआईआर सर्वे पूर्ण करने के चलते स्कूलों में पढ़ाई चौपट हो रही है। अधिकतर शिक्षक बीएलओं में ड्यूटी में व्यस्त होने से विद्यालयों की नियमित शैक्षणिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। जबकि प्रदेश सरकार आगामी एक अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन शिक्षकों पर प्रशासनिक कार्यों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। शिक्षा सत्र 2025-26 को डेढ़ माह घटाकर इस बार 20 नवंबर से अद्र्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होनी हैं। इसी बीच, निर्वाचन विभाग के एसआईआर सर्वे और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों में काफी संख्या में शिक्षक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और सुपरवाइजर के रूप में व्यस्त हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में करीब 90 फीसदी बीएलओ शिक्षक ही है,जिन्हें विद्यालय में शिक्षण कार्य के साथ-साथ निर्वाचन विभाग के कार्य भी निभाने पड़ रहे है।