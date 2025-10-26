रामगढ़ विषधारी अभयारण्य घूम रहे एक बाघ-चार बाघिन, आखिर और कब आएंगे

जानकारी अनुसार अभयारण्य क्षेत्र में आरवीटी 01 ने एक बाघिन के साथ गुमान बावड़ी के पास काफी दिनों से विचरण कर रहा है। वहीं दो बाघिनों ने रामगढ़ महल के आस पास क्षेत्र को टेरीटरी बनाई हुई है। एक बाघ नौ माह से रामगढ़ महल के पीछे की तरफ बने क्लोजर में कैद है। रणथम्भौर से लाई गई बाघिन इन दिनों कालदां के जंगलों में विचरण कर रही है। इसके अलावा एक शावक जो करीब एक वर्ष का हो चुका है, पूरे जंगल में घुम नहीं रहा है। वहीं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से मध्यप्रदेश के कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में एक बाघिन तथा रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व में दो बाघिन को शिफ्ट किए जाने की अनुमति प्रदान की है। महाराष्ट्र के तडोवा अन्धेरी एवं पेंच टाइगर रिजर्व से एक-एक बाघिन को शिफ्ट करने की स्वीकृति भी मंत्रालय द्वारा जारी की जा चुकी है। मध्यप्रदेश व राजस्थान के अभयारण्य प्रबंधन ने इस संबंध में तैयारियां भी शुरू कर दी है।