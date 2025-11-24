रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन सफारी बुकिंग शुरू, धरातल पर नहीं

जिप्सी मालिक व होटल व्यवसायी निराश

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बनने के साथ ही यहां टाइगर सफारी शुरू होने से लोगों को उम्मीद थी कि यहां टूरिज्म में बढ़ोतरी होगी, लेकिन परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहे। वन विभाग कहने को तो टाइगर रिजर्व में तीन जोन खोलकर पर्यटन शुरू कर दिया है लेकिन धरातल पर स्थित विपरीत है। वर्तमान में टाइगर सफारी के लिए एक दर्जन जिप्सी रजिस्टर्ड है। लेकिन आधी से ज्यादा तो बूंदी में आई ही नहीं। यहां जिप्सी मौजूद है उन्हें भी महीने में एक दो बार ही सफारी पर जाने का मौका मिल पा रहा है।