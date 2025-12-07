मेडिकल के बाद ही तय होगा कार्मिक रूट पर चलेंगे या कार्यालय में देंगे सेवाएं

बूंदी. राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू होने के बाद अब तीन हजार किलोमीटर बस चलाने पर ही वेतन मिलेगा। इस नियम के लागू होने के बाद कई अनफिट कार्मिकों के लिए यह गले की फांस बन गया है। प्रदेशभर में अनफिट कार्मिकों का फिर से मेडिकल कराया जाएगा और इसके बाद ही तय होगा कि वे रूट पर बस चलाएंगे या कार्यालय में सेवाएं देंगे। बूंदी डिपो में कुल 19 कार्मिक अनफिट पाए गए हैं। मुख्यालय की ओर से इन कार्मिकों को जयपुर के सवाई मानङ्क्षसह चिकित्सालय में मेडिकल कराने के लिए समय मांगा गया है। समय मिलने के बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा। इसके बाद ही उनके रूट पर चलने या कार्यालय में कार्य देने का निर्णय लिया जाएगा।