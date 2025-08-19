पाईबालापुरा बांध की पाळ धंसने से हुआ गहरा गड्ढा, टूटने का खतरा

नैनवां . सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद शाम को पाईबालापुरा बांध की पाळ धंस गई । बांध की मोरी के पास पक्की दीवार के समीप पाल धंसने से गहरा गड्ढा हो गया। इस स्थान पर पांच फीट से भी अधिक चौड़ाई का गड्ढा बन गया। 25 फीट भराव क्षमता वाले बांध की पाल धंसने की खबर मिलते ही बांध के नीचे बसे मेणा गांव के लोग ङ्क्षचतित हो गए। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग को सूचना दी।सूचना मिलने पर जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता लोकेश नागर जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से रात को ही गड्ढे को मिट्टी से भरवाने का कार्य शुरू करवाया। रात नौ बजे कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि मोरी के पास पक्की दीवार के पास दीमक के कारण पाल की मिट्टी धंस गई थी। जेसीबी से गड्ढे को भरवाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि बांध को फिलहाल कोई गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतते हुए तुरंत गड्ढा भरवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
नैनवां में ढाई इंच से अधिक बरसात, बूंदी में हल्की बारिश
बूंदी. जिले में सोमवार को दिनभर उमस व गर्मी के बाद दोपहर बाद बादल मेहरबान हुए। नैनवां में करीब एक घंटा जमकर बरसात हुई। इसी प्रकार केशवरायपाटन व देई में कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई। वहीं बूंदी में दोपहर करीब दो बजे कुछ देर के लिए हल्की बारिश हुई। नैनवां में एक घण्टे तक चली तेज बरसात के बाद शाम पांच बजे तक हलकी बारिश जारी रही।
नैनवां. नैनवां में सोमवार दोपहर से ही बरसात जारी है। दो बजे से बरसात शुरू हुई। एक घण्टे तक चली तेज बरसात के बाद शाम पांच बजे तक हलकी बारिश जारी रही। तहसील कार्यालय में स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक 65 मिमी बरसात हुई।
केशवरायपाटन. शहर में सोमवार को झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। यहां सुबह से ही मौसम बिगडऩे लगा। दोपहर बाद बादल छाने के साथ रिमझिम बारिश शुरू हो गई। शहर में आधा घंटे तक झमाझम बारिश से लोगों को रोके रखा। किसानों ने बारिश को लाभदायक बताते हुए कहा कि बारिश से फसलों को जीवनदान मिल गया।
देई. कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार को तेज बरसात हुई। तीन बजे के बाद बूंदाबांदी हुई। बाद में तेज बरसात होने से सडक़ों पर पानी बह निकला। बारिश होने से तेज गर्मी व उमस से लोगों को राहत मिली। लेकिन बाद मे तेज धूप निकल आई।
भण्डेड़ा. कस्बा और आसपास के क्षेत्र में सोमवार को दिन की शुरुआत तेज धूप और भीषण गर्मी के साथ हुई थी, लेकिन दोपहर बाद करीब आधे घंटे तक जमकर बारिश हुई। इस दौरान बांसी क्षेत्र की सभी सडक़ों पर पानी भर गया और सडक़ें दरिया जैसी नजर आई।