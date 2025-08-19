पाईबालापुरा बांध की पाळ धंसने से हुआ गहरा गड्ढा, टूटने का खतरा

नैनवां में ढाई इंच से अधिक बरसात, बूंदी में हल्की बारिश

बूंदी. जिले में सोमवार को दिनभर उमस व गर्मी के बाद दोपहर बाद बादल मेहरबान हुए। नैनवां में करीब एक घंटा जमकर बरसात हुई। इसी प्रकार केशवरायपाटन व देई में कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई। वहीं बूंदी में दोपहर करीब दो बजे कुछ देर के लिए हल्की बारिश हुई। नैनवां में एक घण्टे तक चली तेज बरसात के बाद शाम पांच बजे तक हलकी बारिश जारी रही।

नैनवां. नैनवां में सोमवार दोपहर से ही बरसात जारी है। दो बजे से बरसात शुरू हुई। एक घण्टे तक चली तेज बरसात के बाद शाम पांच बजे तक हलकी बारिश जारी रही। तहसील कार्यालय में स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक 65 मिमी बरसात हुई।

केशवरायपाटन. शहर में सोमवार को झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। यहां सुबह से ही मौसम बिगडऩे लगा। दोपहर बाद बादल छाने के साथ रिमझिम बारिश शुरू हो गई। शहर में आधा घंटे तक झमाझम बारिश से लोगों को रोके रखा। किसानों ने बारिश को लाभदायक बताते हुए कहा कि बारिश से फसलों को जीवनदान मिल गया।

देई. कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार को तेज बरसात हुई। तीन बजे के बाद बूंदाबांदी हुई। बाद में तेज बरसात होने से सडक़ों पर पानी बह निकला। बारिश होने से तेज गर्मी व उमस से लोगों को राहत मिली। लेकिन बाद मे तेज धूप निकल आई।

भण्डेड़ा. कस्बा और आसपास के क्षेत्र में सोमवार को दिन की शुरुआत तेज धूप और भीषण गर्मी के साथ हुई थी, लेकिन दोपहर बाद करीब आधे घंटे तक जमकर बारिश हुई। इस दौरान बांसी क्षेत्र की सभी सडक़ों पर पानी भर गया और सडक़ें दरिया जैसी नजर आई।