Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

पाईबालापुरा बांध की पाळ धंसने से हुआ गहरा गड्ढा, टूटने का खतरा

सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद शाम को पाईबालापुरा बांध की पाळ धंस गई । बांध की मोरी के पास पक्की दीवार के समीप पाल धंसने से गहरा गड्ढा हो गया। इस स्थान पर पांच फीट से भी अधिक चौड़ाई का गड्ढा बन गया।

बूंदी

Narendra Agarwal

Aug 19, 2025

पाईबालापुरा बांध की पाळ धंसने से हुआ गहरा गड्ढा हुआ, टूटने का खतरा
पाईबालापुरा बांध की पाळ पर हुए गड्ढे का नजारा

नैनवां . सोमवार को हुई तेज बारिश के बाद शाम को पाईबालापुरा बांध की पाळ धंस गई । बांध की मोरी के पास पक्की दीवार के समीप पाल धंसने से गहरा गड्ढा हो गया। इस स्थान पर पांच फीट से भी अधिक चौड़ाई का गड्ढा बन गया। 25 फीट भराव क्षमता वाले बांध की पाल धंसने की खबर मिलते ही बांध के नीचे बसे मेणा गांव के लोग ङ्क्षचतित हो गए। ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग को सूचना दी।सूचना मिलने पर जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता लोकेश नागर जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से रात को ही गड्ढे को मिट्टी से भरवाने का कार्य शुरू करवाया। रात नौ बजे कनिष्ठ अभियंता ने बताया कि मोरी के पास पक्की दीवार के पास दीमक के कारण पाल की मिट्टी धंस गई थी। जेसीबी से गड्ढे को भरवाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि बांध को फिलहाल कोई गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतते हुए तुरंत गड्ढा भरवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

नैनवां में ढाई इंच से अधिक बरसात, बूंदी में हल्की बारिश
बूंदी. जिले में सोमवार को दिनभर उमस व गर्मी के बाद दोपहर बाद बादल मेहरबान हुए। नैनवां में करीब एक घंटा जमकर बरसात हुई। इसी प्रकार केशवरायपाटन व देई में कुछ देर के लिए तेज बारिश हुई। वहीं बूंदी में दोपहर करीब दो बजे कुछ देर के लिए हल्की बारिश हुई। नैनवां में एक घण्टे तक चली तेज बरसात के बाद शाम पांच बजे तक हलकी बारिश जारी रही।
नैनवां. नैनवां में सोमवार दोपहर से ही बरसात जारी है। दो बजे से बरसात शुरू हुई। एक घण्टे तक चली तेज बरसात के बाद शाम पांच बजे तक हलकी बारिश जारी रही। तहसील कार्यालय में स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अनुसार दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक 65 मिमी बरसात हुई।
केशवरायपाटन. शहर में सोमवार को झमाझम बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। यहां सुबह से ही मौसम बिगडऩे लगा। दोपहर बाद बादल छाने के साथ रिमझिम बारिश शुरू हो गई। शहर में आधा घंटे तक झमाझम बारिश से लोगों को रोके रखा। किसानों ने बारिश को लाभदायक बताते हुए कहा कि बारिश से फसलों को जीवनदान मिल गया।
देई. कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार को तेज बरसात हुई। तीन बजे के बाद बूंदाबांदी हुई। बाद में तेज बरसात होने से सडक़ों पर पानी बह निकला। बारिश होने से तेज गर्मी व उमस से लोगों को राहत मिली। लेकिन बाद मे तेज धूप निकल आई।
भण्डेड़ा. कस्बा और आसपास के क्षेत्र में सोमवार को दिन की शुरुआत तेज धूप और भीषण गर्मी के साथ हुई थी, लेकिन दोपहर बाद करीब आधे घंटे तक जमकर बारिश हुई। इस दौरान बांसी क्षेत्र की सभी सडक़ों पर पानी भर गया और सडक़ें दरिया जैसी नजर आई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2025 12:16 pm

Published on:

19 Aug 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / पाईबालापुरा बांध की पाळ धंसने से हुआ गहरा गड्ढा, टूटने का खतरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.