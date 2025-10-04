दो माह से मरीजों को मिल रहा परामर्श, दवा नहीं

बूंदी. जिला अस्पताल में बनाया जा रहा कैंसर वार्ड।
बूंदी. जिला अस्पताल में अभी केन्द्र सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप डे केयर सेंटर का निर्माण चल रहा है। राज्य सरकार की ओर से दो माह पूर्व विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति भी हो चुकी है, लेकिन दवा वितरण काउंटर पर दवा उपलब्ध नहीं होने से विशेषज्ञ चिकित्सक का मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।
जानकारी अनुसार केन्द्र सरकार ने हर जिला मुख्यालय पर कैंसर रोगियों को उपचार में आर्थिक राहत व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डे केयर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी, जिसकी अनुपालना में यहां जिला अस्पताल में करीब डेढ़ करोड़ की लागत से सेंटर का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। सेंटर एनएचएम के तहत उपचार में काम आने वाले उपकरण लगाए जाएंगे।
यह मिलेगी सुविधा
डे-केयर सेंटर में कैंसर रोगियों को बिना अस्पताल में रात भर रुके कीमोथेरेपी जैसे त्वरित उपचार दिया जाएगा, जिससे वे दिन में उपचार लेकर उसी दिन घर लौट सकते हैं। यह केंद्र मरीजों का समय बचाने के साथ आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य उन मरीजों की देखभाल करना है, जिन्हें अस्पताल में रुकने की आवश्यकता नहीं है। मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए लगने वाले खर्च से बचाया जा सकेगा।
मुंह का कैंसर अधिक
गत दो माह में अस्पताल में करीब सौ जने उपचार के लिए आ चुके है। डॉ. चन्द्रशेखर वर्मा ने बताया कि इनमें अधिकांश मुहं के कैंसर के है। धीरे धीरे यह रोग बढ़ रहा है। मरीजों को प्रारम्भिक लक्षण मुहं में छाला नजर आते ही उपचार के लिए आना चाहिए। वहीं बायोप्सी के बारे में धारणा है कि निडिल लगने से टयूमर फट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बायोप्सी से कैंसर की स्टेज का लग जाता है और उपचार भी उसी के अनुरूप होता है।
दो माह बीते
जिला चिकित्सालय में दो माह पूर्व ऑन्कोलॉजिस्ट एवं हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में डॉ. चन्द्रशेखर वर्मा को लगाया जा चुका है। वहीं चिकित्सा विभाग की ओर से एक नर्सिंग कर्मी भी डे केयर सेंटर में लगाया जा चुका है। मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति के बारे में पता चलने पर उपचार व परामर्श के लिए अस्पताल में आना भी शुरू हो गया, लेकिन अस्पताल के किसी भी नि:शुल्क दवा वितरण काउंटर पर दो माह बीत जाने के बाद भी निर्धारित दवाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ऐसे में मरीजों को कोटा जाना पड़ रहा है।
कैंसर की दवा महंगी आती है। डिमांड भेजी हुई है। शीघ्र ही आने की उम्मीद है। मरीजों को दवा के अभाव में परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उच्चाधिकारियों को अवगत करवा रखा है।
लक्ष्मीनारायण मीना, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बूंदी
