दो माह से मरीजों को मिल रहा परामर्श, दवा नहीं

बूंदी. जिला अस्पताल में अभी केन्द्र सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप डे केयर सेंटर का निर्माण चल रहा है। राज्य सरकार की ओर से दो माह पूर्व विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति भी हो चुकी है, लेकिन दवा वितरण काउंटर पर दवा उपलब्ध नहीं होने से विशेषज्ञ चिकित्सक का मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है।

जानकारी अनुसार केन्द्र सरकार ने हर जिला मुख्यालय पर कैंसर रोगियों को उपचार में आर्थिक राहत व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डे केयर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी, जिसकी अनुपालना में यहां जिला अस्पताल में करीब डेढ़ करोड़ की लागत से सेंटर का निर्माण धीमी गति से चल रहा है। सेंटर एनएचएम के तहत उपचार में काम आने वाले उपकरण लगाए जाएंगे।