अंतिम यात्रा को भी जान जोखिम में डाल पटरिया करा रहे पार

लबान. क्षेत्र के देईखेड़ा कस्बे के रेलवे पार बस्ती चक मालिक पूरा का मुख्य रास्ता पिछले एक दशक से बंद पड़ा है। रेलवे ने करीब दस वर्ष पूर्व समपार फाटक को बंद कर दिया और हाल ही में फेङ्क्षसग दीवार कर रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया, इससे ग्रामीणों का आवागमन बेहद मुश्किल हो गया है।

गंभीर स्थिति तब बनी जब बस्ती में शनिवार को बुजुर्ग महिला भूली बाई 85 की मौत हो गई। रास्ता बंद होने से परिजनों को शव को मोक्षधाम ले जाने के कारण रेलवे पटरियों से पार कराना पड़ा। तेज रफ्तार ट्रेनों के बीच यह सफर ग्रामीणों के लिए खतरे से खाली नहीं था। ग्रामीणों का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी यही खतरनाक रास्ता पार करना पड़ रहा है।