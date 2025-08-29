मेले में कीचड़ से परेशान हुए लोग, वापस लौटे दुकानदार

मेले में कई दुकानों के आगे की स्थिति तो इतनी विकट है कि दुकानों तक ग्राहक ही नहीं पहुंच सके। जिसके कारण दुकानदार वापस लौटने की तैयारी कर रहे है। कई दुकानदारों के वाहन कीचड में धंस गए, जिसके कारण उनको निकालने में भी परेशानी का सामना करना पडा। कोटा से खाने पीने की स्टॉल लेकर पहुंचे वसीम ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा चार हजार रुपए की रसीद काट दी गई, लेकिन यहां पर अव्यवस्था कीचड पानी से दुकान ही वापस लेकर जा रहे है। मेले में आजाद रंगमंच के सामने दर्शकों के बैठने के स्थान पर भी पानी व कीचड जमा है, जिससे दर्शको के बैठने की जगह ही नहीं है।