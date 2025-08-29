मेले में कीचड़ से परेशान हुए लोग, वापस लौटे दुकानदार

देई. कस्बे में बाबा बख्तावरसिंहजी महाराज के मेले में अव्यस्थाओं के कारण कीचड़ पानी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अव्यवस्थाओं के कारण कई दुकानदार वापस बैरंग लौट गए। नगरपालिका प्रशासन द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अव्यवस्थाएं होने से लोगों में रोष व्याप्त है।
मेले में कई दुकानों के आगे की स्थिति तो इतनी विकट है कि दुकानों तक ग्राहक ही नहीं पहुंच सके। जिसके कारण दुकानदार वापस लौटने की तैयारी कर रहे है। कई दुकानदारों के वाहन कीचड में धंस गए, जिसके कारण उनको निकालने में भी परेशानी का सामना करना पडा। कोटा से खाने पीने की स्टॉल लेकर पहुंचे वसीम ने बताया कि नगरपालिका प्रशासन द्वारा चार हजार रुपए की रसीद काट दी गई, लेकिन यहां पर अव्यवस्था कीचड पानी से दुकान ही वापस लेकर जा रहे है। मेले में आजाद रंगमंच के सामने दर्शकों के बैठने के स्थान पर भी पानी व कीचड जमा है, जिससे दर्शको के बैठने की जगह ही नहीं है।
मेले में बाबा बख्तावरसिंहजी के दर्शनों को पहुंचे श्रद्धालुओं ने नगरपालिका प्रशासन के इंतजाम पर रोष जाहिर किया। नगरपालिका प्रशासन ने मेले में गढ की ढही दीवार का मलबा डालकर अपनी इतिश्री कर ली। इस बारे में देई नगरपालिका ईओ जितेन्द्र मीना ने बताया कि बारिश के कारण कीचड है। इसके समाधान करने की कोशिश करेंगे।