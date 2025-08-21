खिलाड़ियों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार करें शारीरिक शिक्षक

अलग से बने कैडर

शारीरिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष शिवराज खींची ने मंच से कहा कि वर्षों से खिलाड़ियों के लिए प्रतिदिन 100 रुपए डीए के रूप में दिया जाता है। जबकि महंगाई के हिसाब से दैनिक भत्ता 500 किया जाए। शारीरिक शिक्षकों को स्थानांतरण में प्राथमिकता मिले। शारीरिक शिक्षकों को बीएलओ व पोषाहार प्रभारी से मुक्त किया जाए।इस दौरान संरक्षक मुबारक जावैद, शिवराज श्रृंगी, पंकज शर्मा, मनीष पारीक, प्रसून शर्मा, संपत गुर्जर, किरण सिंह हाड़ा, हरजी गुर्जर, प्रह्लाद दमामी, राजेन्द्र वर्मा, सुमन हाड़ा, दीपिका पाराशर, विजयपाल भी मौजूद रहे।