खिलाड़ियों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार करें शारीरिक शिक्षक

हिण्डोली. कस्बे के मंडी परिसर में बुधवार को दो दिवसीय जिला स्तरीय शारीरिक शिक्षक संगोष्ठी का समापन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि जिले में करोड़ों रुपए की लागत से बना खेल संकुल है। यहां के खिलाड़ियों को शारीरिक शिक्षक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार करें।
समापन समारोह मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अशोक डोगरा रहे। डोगरा ने कहा कि शारीरिक शिक्षक विद्यालय की धूरी होते हैं। उनका छात्रों का सर्वांगीण विकास करना दायित्व है।
उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षकों को समय के साथ चलना होगा। उन्होंने कहा कि जिले में खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान यहां के खिलाड़ियों के साथ मेहनत करें। ताकि देश का नाम रोशन करें।
भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कालू लाल जांगिड़ ने कहा कि विद्यालय में अनुशासन के साथ खेलो में भी अग्रणी रखें। उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षक अधिकारों की बात के साथ-साथ अपने दायित्व निभाएं एवं विद्यालय में पूरा समय खिलाड़ियों तैयार करने में लगाए।
भाजपा नेता सुरेश अग्रवाल,जिला शिक्षा अधिकारी मा.प्रितीबाला शर्मा ने कहा कि खेल मैदान में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा के साथ उतरे एवं खिलाड़ियों को खेल की भावना से खिलाए। इस दौरान मुय ब्लाक शिक्षा अधिकारी शीशराम कुलहेरी, बुद्धा राम, केडी शर्मा, राजबहादुर भंसाली, जिलाध्यक्ष शिवराज खींची, यशवंत शर्मा, एडीओ प्रा. सुनील कुमावत ने भी विचार व्यक्त किए।
अलग से बने कैडर
शारीरिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष शिवराज खींची ने मंच से कहा कि वर्षों से खिलाड़ियों के लिए प्रतिदिन 100 रुपए डीए के रूप में दिया जाता है। जबकि महंगाई के हिसाब से दैनिक भत्ता 500 किया जाए। शारीरिक शिक्षकों को स्थानांतरण में प्राथमिकता मिले। शारीरिक शिक्षकों को बीएलओ व पोषाहार प्रभारी से मुक्त किया जाए।इस दौरान संरक्षक मुबारक जावैद, शिवराज श्रृंगी, पंकज शर्मा, मनीष पारीक, प्रसून शर्मा, संपत गुर्जर, किरण सिंह हाड़ा, हरजी गुर्जर, प्रह्लाद दमामी, राजेन्द्र वर्मा, सुमन हाड़ा, दीपिका पाराशर, विजयपाल भी मौजूद रहे।