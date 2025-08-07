पौधरोपण कर लिया हरा-भरा करने का संकल्प

बूंदी. बोन एवं जोड़ सप्ताह के उपलक्ष में सामान्य चिकित्सालय परिसर में सोमवार को हरयाळो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कोटा ओर्थपेडीक सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा,पूर्व अध्यक्ष डॉ. धनराज मधुर व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. लक्ष्मी नारायण मीणा ने पौधरोपण किया गया। वक्ताओं ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सभी को पौधे लगाने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने पौधे लगाने के साथ इनकी सार-संभाल का संकल्प भी दिलाया। इसके बाद उपनियंत्रक डॉ. सुरेश अग्रवाल, डॉ. मुकेश अग्रवाल, डॉ. रोहित पहाड़िया व डॉ. हरीश तिवारी ने भी पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर मेघवाहन सिंह, नरेंद्र गौतम, अंकित दाधीच, प्रभाकर महावर आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।
झालीजी का बराना. कस्बे के निकट जयस्थल पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में गुरुवार को राजस्थान पत्रिका के हरयाळो राजस्थान कार्यक्रम के तहत पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पंचायत प्रशासक शुभांग दोराश्री व अध्यक्षता प्रधानाध्यापक ममता मीणा ने की।
कार्यक्रम का संचालन कर रहे शारीरिक शिक्षक बुद्धिप्रकाश स्वर्णकार व अध्यापक धर्मराज ने बताया कि विद्यालय परिसर में 151 पौधे, खेल मैदान में 151 पौधे लगाने के साथ ही 200 पौधे विद्यालय के बच्चों को निशुल्क वितरित किए गए। इस दौरान फलदार, छायादार व औषधीयुक्त पौधे लगाए गए। वरिष्ठ अध्यापक हंसराज मीणा ने पौधों के औषधीय व अन्य लाभ की जानकारी दी। इस दौरान राकेश कुमार सैनी, धर्मराज सुमन, नितेश लाटा, महावीर बामड़लिया, सत्यनारायण गौस्वामी, महावीर नागर, बुद्धिप्रकाश स्वर्णकार आदि उपस्थित रहे।
देई. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गुरजनिया में हरयाळो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण हुआ। विद्यालय शिक्षक सुनील जैन ने बताया कि विद्यालय स्टॉफ ने विद्यालय परिसर में छायादार, फलदार व पुष्पों के पौधे रोपे। पौधारोपण कर सार संभाल का संकल्प लिया।
सुवासा. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुवासा में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाए। अस्पताल परिसर में विभिन्न पर जातियों के छायादार, फलदार व आयुर्वेदिक सहित सभी कुल 11 पौधे लगाए गए। इस दौरान एएनएम नफीसा बानो, इंदिरा रानी, आरती महावर ,मोनिका गोस्वामी, संतरा मीणा, रेखा, अंकिता नागर, गिरजा सैनी, मंजू सेन, मनभर प्रजापत, निशा मीणा मौजूद रही।