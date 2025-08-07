पौधरोपण कर लिया हरा-भरा करने का संकल्प

बूंदी. बोन एवं जोड़ सप्ताह के उपलक्ष में सामान्य चिकित्सालय परिसर में सोमवार को हरयाळो राजस्थान अभियान के तहत पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कोटा ओर्थपेडीक सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. महेश शर्मा,पूर्व अध्यक्ष डॉ. धनराज मधुर व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. लक्ष्मी नारायण मीणा ने पौधरोपण किया गया। वक्ताओं ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सभी को पौधे लगाने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने पौधे लगाने के साथ इनकी सार-संभाल का संकल्प भी दिलाया। इसके बाद उपनियंत्रक डॉ. सुरेश अग्रवाल, डॉ. मुकेश अग्रवाल, डॉ. रोहित पहाड़िया व डॉ. हरीश तिवारी ने भी पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर मेघवाहन सिंह, नरेंद्र गौतम, अंकित दाधीच, प्रभाकर महावर आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।